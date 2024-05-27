TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda faaliyet gösteren TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kadın istihdamı konularında yapılacak çalışmalar planlandı ve 'Sanayide Kadın Eli Projesi' detayları görüşüldü. Ayrıca, 'İşimiz Temiz Projesi'nde gerçekleştirilecek personel eğitimlerinin yol haritası belirlendi ve KOSGEB'in yeni açıklanan girişimcilik destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

27.05.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi, Mayıs ayı olağan toplantısını, Kübra Alioğulları başkanlığında ETSO Yönetim Kurulu salonunda gerçekleştirdi.

Mayıs ayında yapılan faaliyetler değerlendirildiği toplantıda, TRT Erzurum Radyosu'nun daveti üzerine yapılan canlı yayında dile getirilen kadın istihdamı konularında yapılacak çalışmalar planlandı. 'Sanayide Kadın Eli Projesi'nin detaylarının da görüşüldüğü toplantıda, iyi niyet mektubu, protokol ve anket dokümanlarının ETSO Genel Sekreterliği üzerinden gönderilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca, 'İşimiz Temiz Projesi'nde KYK yurtlarında gerçekleştirilecek personel eğitimlerinin de yol haritası belirlendi.

KOSGEB, ERASMUS VE COSME proje eğitimleri için kurul üyeleri Ayşenur Badıllı Solak ve Tuğba Koç'un görevlendirildiği Mayıs ayı KGK İcra Kurulu toplantısında, KOSGEB ETSO Temsilcisi Edanur İspirli yeni açıklanan girişimcilik destekleri hakkında kurulu bilgilendirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Erzurum, Kosgeb, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
09:37 İsrail kana doymuyor Refah’taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar
08:40 Mersin’deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
08:16 Rus askeri yetkili: Estonya’daki Narva, Letonya’daki Daugavpils ve Litvanya’daki Klaipeda’yı işgal etmeliyiz Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
09:21 Aslan yine tarih yazdı İşte Galatasaray’a şampiyonluğu getiren kritik maçlar Aslan yine tarih yazdı! İşte Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar
08:57 Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı! Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı
08:44 Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz’un “Kafama sıkarım“ restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz'un "Kafama sıkarım" restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı
08:36 Fenerbahçeli taraftar Ali Koç’un pankartını bıçakladı Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı
08:00 Sinan Akçıl’ın İzmir konserinde kazaya neden oldu Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu
07:53 Icardi, Florya’daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
07:46 Astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 10:08:04. #1.13#
SON DAKİKA: TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement