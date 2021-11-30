Üye Girişi
Son dakika haberi | TOBB ETÜ "Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları" sempozyumuna kapılarını açtı - Son Dakika

Son dakika haberi | TOBB ETÜ "Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları" sempozyumuna kapılarını açtı

30.11.2021 15:26

Son dakika haberleri: TOBB ETÜ "Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları" sempozyumuna kapılarını açtı Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)'nün düzenlediği "Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları" adlı sempozyuma ev sahipliği yaptı.

TOBB ETÜ "Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları" sempozyumuna kapılarını açtı

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)'nün düzenlediği "Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları" adlı sempozyuma ev sahipliği yaptı.

TOBB ETÜ'de "Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları" adlı sempozyumuna ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek olan sempozyumda, Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuka Yansımaları, Kişiler ve Aile Hukuku, Devletin Pozitif Yükümlülükleri, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma ile İmar, Kadastro ve Tapu Uyuşmazlıkları konuları ele alınacak. Etkinliğin açılış konuşmasını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz yaparken Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve öğrencilerin katılımıyla ilk oturum gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, açılış konuşmasında hukuk sistemi, devletin ve ekonominin temel direği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Türk iş dünyası olarak biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bizim kültür ve inancımızda da hukukun yeri çok önemli. Biz mülkün temelinde Adaletin olduğuna inanan bir milletiz. İşte bu yüzden, adalet terazisinin dengesini korumalıyız. Haklının güçlü olması için çalışmalıyız. İşte bu noktada TOBB olarak hiçbir zaman elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. İşte TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi, bunun en iyi örneği. Alternatif çözümler ürettik. Arabuluculuk bunlardan yalnızca biri. Asırlar önce ecdadımız, bunu uygulamaya başlamıştı. Oda-Borsa Camiamızın temelini oluşturan Ahilikte, ticari ihtilafları Ahiler çözerdi. Sonra biz bunu unuttuk, Avrupa bizden alıp geliştirdi. TOBB olarak bu işe sahip çıkmamız sonrasında, önce iş-işveren uyuşmazlıklarında, sonra ticari davalarda, en son olarak da tüketici davalarında, arabuluculuk zorunlu hale getirildi. TOBB bünyesinde, UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Odalarımızda arabuluculuk ve tahkim merkezlerinin sayılarını artırdık. 1991'den bu yana TOBB Tahkim Divanı ile üyelerimizin uyuşmazlıklarının hızlı ve etkin çözümüne destek olduk."

"İslam dünyasında tahkimin etkin şekilde kullanılması için adımlar attık"

TOBB olarak kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Tahkim Merkeziyle, İstanbul'un önemli bir tahkim merkezi olması için çalışmaya başladıklarını aktaran Yavuz, "İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın da başkan yardımcısı olarak, İslam dünyasında tahkimin etkin şekilde kullanılması için adımlar attık. İslam Odası Tahkim Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçmesini sağladık. Yatırım ortamının en önemli unsularından biri, sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerin garanti altına alınmasıdır. Bireysel başvurular da temel hak ve özgürlükleri kamu tarafından ihlal edilen bireylerin başvurdukları temel hakların korunması açısından büyük önem arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi | TOBB ETÜ Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları sempozyumuna kapılarını açtı
Son dakika haberi | TOBB ETÜ Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları sempozyumuna kapılarını açtı
Son dakika haberi | TOBB ETÜ Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları sempozyumuna kapılarını açtı
Son dakika haberi | TOBB ETÜ Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları sempozyumuna kapılarını açtı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Tobb Etü, Türkiye, İslam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | TOBB ETÜ 'Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları' sempozyumuna kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi 16:21 Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi Beşiktaş, Melo'nun hocası Ferreira ile görüşüyor 16:20 Beşiktaş, Melo'nun hocası Ferreira ile görüşüyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak 15:51 Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var

Son Dakika Haberleri
16:26 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!
16:21 Son dakika: Üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim! Motorinin fiyatı 44 kuruş düştü
16:21 Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi
16:20 Beşiktaş, Melo'nun hocası Ferreira ile görüşüyor
16:16 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
16:08 Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım
15:56 Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin damadı hakkında rüşvet iddiası!
15:46 Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz!
15:34 Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı
15:31 Samsung, Volkswagen'e çip üretecek
10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi! 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!         
16:26
Son dakika: Üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim! Motorinin fiyatı 44 kuruş düştü Son dakika: Üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim! Motorinin fiyatı 44 kuruş düştü         
16:21
Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı         
16:17
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan         
15:25
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 16:40:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | TOBB ETÜ "Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları" sempozyumuna kapılarını açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement