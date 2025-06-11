TOBB: Mayıs Ayında Rapor Sayısı Değişmedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda değişim göstermeyerek 4 bin 550 oldu.

TOBB, mayıs ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda değişim göstermedi ve 4 bin 550 olarak kayıtlara geçti.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Mayıs 2024'te 95 bin 992 iken geçen ay yüzde 2,5 azalışla 93 bin 539'a geriledi.

Sanayi sektöründe çalışan sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,7 gerileyerek 2 milyon 615 bin 174 olarak hesaplandı.