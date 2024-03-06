Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Sezer, Kuşadası Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, zorunlu mesleki yeterlilik belgeleri hakkında Oda üyelerini bilgilendirdi.
Katılımın yoğun olduğu toplantıda, 204 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu olduğunu söyleyen MEYBEM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Sezer; MEYBEM tarafından 77 meslekte hizmet verildiğini ve 81 ilde bulunan 365 Oda/Borsa işbirliğinde faaliyetlerine devam ettiklerini dile getirdiği konuşmasında, bugüne kadar farklı meslek dallarında 100 binin üzerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini belirtti.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Mesleki Yeterlilik belgesinin önemini vurgulayarak, MEYBEM A.Ş. tarafından, inşaat, metal, makine, cam, plastik, mobilya, otomotiv, emlak, ulaştırma/lojistik ve kuyum gruplarında "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verildiğini, bu sektörlerde belge almak isteyen Oda üyelerinin ve çalışanlarının Kuşadası Ticaret Odası'nda başvurmalarının yeterli olduğunu ifade etti. - AYDIN
Son Dakika › Ekonomi › TOBB MEYBEM, zorunlu mesleki yeterlilik belgeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Türkiye'nin birçok şehrinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerle bir araya gelmek için başlattığı 'TSE Sektör Buluşmaları Toplantısı' 10.'su Erzurum'da gerçekleştirildi. Toplantıda, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Erzurum'un turizm sektörüne katma değer sağlayacağını belirtti ve TSE'nin kalite ve standartlar konusundaki çalışmalarından bahsetti.
Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Ankara'da düzenlenen toplantıda Malezya ve Türkiye şirketleri arasında iş diyaloğu gerçekleştirildi. Büyükelçi Sazali, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve işbirliğiyle yeni fırsatlar keşfedilerek refahın artacağını belirtti. Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalandığı toplantıda, savunma işbirliği ve teknoloji alanlarındaki büyüme de vurgulandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel ekonomiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir üretime destek sağlamak amacıyla Tarsus Gastronomi Merkezi açıldı. Merkez, üreticilere destek verirken Tarsus'un yöresel lezzetlerini de halk ile buluşturmayı hedefliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile birlikte Batman'da medikal malzeme üretimi yapacak olan bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 283 bin liraya düştü. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 262 bin 494 lirayı, en yüksek 2 milyon 284 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 283 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 290 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 880 milyon 172 bin 709,53 lira, işlem miktarı ise 2.207,45 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 881 milyon 246 bin 299,92 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen etkinlikle Muhasebe Haftası, Havza'da kutlandı. Havza, Vezirköprü, Ladik ve Kavak'ta hizmet veren muhasebeciler ve mali müşavirler, özel bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi. Etkinliğe SMMMO Başkanı Dilaver Öğütçü de katıldı. Öğütçü, Muhasebe Haftası'nın amacının serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması ve ülke ekonomisine sağladığı değer ve faydanın farkındalığının artırılması olduğunu belirtti. SMMMO Havza temsilcisi Naim Demir ise muhasebenin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören bir meslek olduğunu vurgulayarak, tüm meslektaşların Muhasebe Haftası'nı kutladı.
Kültür Turizm Bakanlığı tarafından çıkartılan karar sonrasında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kapatılma kararı ile karşı karşıya kalan 63 pansiyon işletmesi basın açıklaması yaptı.
TÜRKÇİMENTO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Türk çimento sektörünün 2023 yılında üretiminin yüzde 10,5 artışla 81,5 milyon tona ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin 2023 yılında ton ve değer bazında tekrardan Dünya ikincisi olduğunu belirten Yücelik, ABD'nin en önemli pazarlarından biri olduğunu söyledi. 2023 yılında toplam ciro ise yaklaşık 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, enflasyonun altında ezilen emeklilerin maaşlarına yönelik yeni bir düzenlemenin olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "Haziran sonu, temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimiz olacak" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?