TOBB MEYBEM, zorunlu mesleki yeterlilik belgeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Sezer, Kuşadası Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, zorunlu mesleki yeterlilik belgeleri hakkında Oda üyelerini bilgilendirdi.

Katılımın yoğun olduğu toplantıda, 204 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu olduğunu söyleyen MEYBEM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Sezer; MEYBEM tarafından 77 meslekte hizmet verildiğini ve 81 ilde bulunan 365 Oda/Borsa işbirliğinde faaliyetlerine devam ettiklerini dile getirdiği konuşmasında, bugüne kadar farklı meslek dallarında 100 binin üzerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini belirtti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Mesleki Yeterlilik belgesinin önemini vurgulayarak, MEYBEM A.Ş. tarafından, inşaat, metal, makine, cam, plastik, mobilya, otomotiv, emlak, ulaştırma/lojistik ve kuyum gruplarında "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verildiğini, bu sektörlerde belge almak isteyen Oda üyelerinin ve çalışanlarının Kuşadası Ticaret Odası'nda başvurmalarının yeterli olduğunu ifade etti. - AYDIN