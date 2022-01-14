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TOBB Serbest Bölgeler Meclisinden yatırımcı çekmek için "tanıtım atağı" - Son Dakika

TOBB Serbest Bölgeler Meclisinden yatırımcı çekmek için "tanıtım atağı"

14.01.2022 13:56
TOBB Serbest Bölgeler Meclisinden yatırımcı çekmek için "tanıtım atağı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi bünyesinde, serbest bölgelerin hedef pazarlarda daha etkin duyurulması amacıyla tanıtım grubu oluşturuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi bünyesinde, serbest bölgelerin hedef pazarlarda daha etkin duyurulması amacıyla tanıtım grubu oluşturuldu.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, 18 serbest bölge kurucu ve işletici şirketin bir araya gelmesiyle kurulan tanıtım grubu, serbest bölgelerin hedef pazarlarda tanıtılmasında rol almayı ve Türkiye'nin üretime dayalı ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesine öncü olmayı amaçlıyor.

TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Tanıtım Grubu, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu ve TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Başkanı Edvar Mum'un katılımıyla yapılan toplantıda faaliyet planı açıklandı.

Hedef yatırımcıları çekmek

TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclis Başkanı Mum, burada yaptığı açıklamada, 2022 yılı aksiyon planı çerçevesinde, özellikle bölgesel yatırım ajansları ve ticaret müşavirleri ile ortak hareket ederek belirlenmiş sektörlere yönelik tanıtım faaliyetlerine odaklanacaklarını bildirdi.

Yurt içi ve dışında yerleşik meslek örgütlerinden serbest bölgelerle ilgili sürekli bilgi istendiğine işaret eden Mum, bu süreçte yatırımcı firmaları beklemektense, fiilen yapılacak yerinde ziyaretlerle yeni yatırımcıları çekme hedefinde olduklarını aktardı.

Tanıtım grubu tarafından söz konusu toplantıda yapılan bilgilendirmede, serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 70'inin üretime dayalı ihracat şeklinde gerçekleştiği belirtilirken, ülke içinde serbest bölgeleri ve yarattığı katma değeri daha doğru konumlandırmak adına, özellikle sivil toplum örgütleri ile iş birliğinin artırılacağı ifade edildi.

Bilgilendirmede, hızlandırıcı kümelenme çalışmaları, seminer, yabancı temsilcilik ve dış ticaret müşavirlerinin düzenli ziyaret edilmesi gibi faaliyetlerin artırılacağı anlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, Türkiye'deki serbest bölgelerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik farklı dilleri içeren bir internet sitesinin oluşturulması ve başta EMEA olarak ifade edilen Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına yönelik kapsamlı ve birebir tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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Ayhan Zeytinoğlu, Yatırımcı, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB Serbest Bölgeler Meclisinden yatırımcı çekmek için 'tanıtım atağı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOBB Serbest Bölgeler Meclisinden yatırımcı çekmek için "tanıtım atağı" - Son Dakika
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