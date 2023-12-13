TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi İzmir\'de panel düzenledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından İzmir'de, "Ekonomiye Kreatif Dokunuş: Sinema" paneli düzenlendi.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, İzmir Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda, "Turuncu Konuşalım" etkinlikleri serisi kapsamında gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada, "kreatif endüstrinin", toplumlar için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin kreatif endüstri ihracatında, son dönemde yaşadığı başarıyı hatırlatan Kavame, ülkenin yüksek bir kreatif rezerve sahip olduğunu, bu rezervin bütün dünya da kabul edilerek kazançlara dönüştüğünü belirtti.

"Türkiye dijital sanatlarda dünya lideri"

Türkiye'nin en önemli hazinesinin gençler olduğunu vurgulayan Kavame, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin dijital sanatlarda dünya lideri olduğunu aktaran Kavame, panele katılan gençlere şöyle seslendi:

"Dünyada ilk kez Türkiye dijital sanat alanında teşvik vermeye başladı. Türkiye'de ilk kez bununla ilgili mesleki yeterlilik alanında başvurular yapıldı. Siz ileride bunu büyütün ve dünyaya yayın diye. Çünkü sizin başarınız ülkenizin başarısı olacak."

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Üyesi ve Turuncu Konuşalım Komisyonu Başkanı Berat Kuzu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray İşleyen de kreatif endüstrilerin önemine değindi.

Panelde sektör temsilcileri Burak Satıbol, Gülen Gözkara, Tahsin İşbilen, Turusan Çiner, Duygu Çeçen Yaygır, Cangül Kuş ve Enver Çakın'da aralarında bulunduğu konuşmacılar görüşlerini paylaştı.

'Turuncu Konuşalım' etkinlikleri

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından başlatılan "Turuncu Konuşalım" etkinlikleri serisi, Türkiye'nin 30 ilinde, oda ve borsaların da desteğiyle sektörün duayen isimleri, genç profesyoneller, öğrenci, akademisyen ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için farkındalık yaratmayı ve kreatif endüstrilerin ekonomiye katkısını masaya yatırmayı amaçlıyor.