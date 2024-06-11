TOBB ve ICC İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB ve ICC İşbirliği Anlaşması İmzalandı

TOBB ve ICC İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) arasında iş dünyasına yönelik işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi desteğiyle Incoterms Programı, uluslararası ticaret, tedarik zinciri finansmanı, yeşil pazarlama ve ICC küresel öğrenme programları Türk iş dünyasına sunulacak. Ayrıca ICC Bankacılık Komisyonu ile sürdürülebilir ticaret ve finansmanına ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin elektronik ihracat yetenekleri geliştirilecek. Anlaşma, 1 yıl süreyle geçerli olacak.

11.06.2024 15:45
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) arasında iş dünyasına yönelik işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 maddelik işbirliği anlaşmasının imza töreni, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel Sekreteri John Denton'un katılımıyla Paris'te düzenlenen Dünya Konseyi toplantısında gerçekleştirildi.

Finansman programlarından dijital ihracata kadar birçok alanı kapsayan anlaşmayla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin de desteğiyle Incoterms Programı, uluslararası ticaret, tedarik zinciri finansmanı, yeşil pazarlama ve ICC küresel öğrenme programlarının Türk iş dünyasının hizmetine sunulması planlanıyor.

Anlaşma çerçevesinde, ICC Bankacılık Komisyonu ile sürdürülebilir ticaret ve finansmanına ilişkin Türkiye'de bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi de hedefleniyor. Ayrıca Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin elektronik ihracat yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, ICC menşe belgeleri bilgilendirme toplantıları ile Dünya Odalar Federasyonuyla ortak etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

Söz konusu eylem planlarını içeren anlaşma, 1 yıl geçerli olacak.

Kaynak: AA

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