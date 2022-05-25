Tokat'ta OKA Bölge Planı İl Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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Tokat'ta OKA Bölge Planı İl Çalıştayı yapıldı

25.05.2022 10:13
Tokat'ta OKA Bölge Planı İl Çalıştayı yapıldı

Tokat'ta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Bölge Planı İl Çalıştayı gerçekleştirildi.

Tokat'ta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Bölge Planı İl Çalıştayı gerçekleştirildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, ortak akılla gerçekleştirilecek çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Tokat'ta tarım organize sanayi bölgesi kurulmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Eroğlu, "Üretilen tarım ürünlerinin tarım organize sanayi bölgesinde endüstriyel ürünlere dönüştürülüp katma değeri artırılarak yurdun her yanına ulaştırılması, uluslararası pazarda yerini alması bizim vazgeçmeyeceğimiz bir hayalimiz. Bunun ülkemizde tam bir örneği yok. Bunu Tokat'ta başarmak istiyoruz. Tokat'ta üretilen tarım ürünlerinin entegre tesislerde hazırlanıp markalaştırılarak pazara sürülmesi hem Tokat'ımızın marka değerini yükseltecek hem de ilimizin, Tokatlı hemşehrilerimizin ekonomisine önemli derecede katkı sağlayacak." dedi.

Bu konuyla ilgili girişimlerini daha önce başlattıklarını anlatan Eroğlu, soğuk hava deposunun da yer alacağı iyi tasarlanmış bir tarım organize sanayi bölgesinin Tokat'a değer katacağını vurguladı.

Erbaa'da 1200 dönümlük alanda çalışmaları devam eden çiçek seralarının da önemli bir proje olduğunu anlatan Eroğlu, "Erbaa ilçemizin ikliminin Antalya gibi çiçek üretimine uygun olması, geniş alanda bu faaliyetin yürütülmesi, çiçekçilik anlamında üretim yapılan diğer yerlerle rekabette üst sıralara çıkmamızı sağlayacak. 80 üreticimizin başvuru yaptığını biliyorum ve bu üreticilerimizin her birine çiçek seralarının kurulması için 1,5 milyon liralık katkı sağlanacak. Bu proje de Tokat'ımız için önemli bir kazanımdır." diye konuştu.

Eroğlu, Çin'in tedarik zincirinden çıkmasıyla tekstil üretiminin her geçen gün yaygınlaştığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Hem il merkezimizde hem de Erbaa ilçemizde organize sanayi bölgesi, fabrika sayısı bakımından doluluğa ulaşıyor, Niksar ilçemizde de sayı artıyor. Bölgemize yatırımların çoğalması bizi sevindiriyor, istihdam artıyor, ülkemiz kazanıyor. Bu gelişimin yükselerek devam etmesi için şimdi bize düşen, organize sanayi bölgelerimizi genişleterek büyütmek olacaktır. Tokat'ın ülkemizin en önemli tarihi şehirlerinden biri olmasına karşın yeterince turist çekememesinin ana nedeni, coğrafi bakımdan yol güzergahında olmaması. Tokat Havalimanının ilimize kazandırılmasıyla daha çok turistin ilimize gelmesini bekliyoruz fakat Tokat olarak turizm için iyi hazırlanmalıyız. Turistleri esnafımızla, konaklama hizmetlerimizle, bütün kurumlarımızla daha hazır olarak karşılamak için çalışmalar yapmalı, hazırlık sürecini eğitimlerle destekleyerek yürütmeliyiz."

Çalıştaya OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle ve OKA uzmanları katıldı.

Tokat'ta OKA Bölge Planı İl Çalıştayı yapıldı
Tokat'ta OKA Bölge Planı İl Çalıştayı yapıldı

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Kaynak: AA

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