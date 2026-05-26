Tokat'ta Erkenci Kirazlar Yağışlardan Zarar Gördü

26.05.2026 13:40
Tokat'ta yoğun yağışlar nedeniyle erkenci kirazlar dalında zarar gördü; üreticiler üzgün.

Tokat'ta etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle erkenci kirazlar dalında zarar gördü. Üreticiler 2 yıldır üst üste erkenci kirazdan zarar gördüklerini belirtti.

Tokat'ta son aylarda etkili olan yoğun yağışlar, kirazı etkiledi. Kentte taşkın nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kalırken, Büyükyıldız beldesinde yetiştirilen erkenci kirazlar da aşırı yağıştan olumsuz etkilendi. Birçok üreticinin kirazları dalında zarar gördü.

Beldede çiftçilikle uğraşan Alaattin Öncü'ye ait 65 adet erkenci kiraz ağacındaki meyveler, yağmur nedeniyle dalında yarıldı. Bölgede geç hasat edilen kiraz çeşitleri için ise şimdilik risk bulunmadığı öğrenildi.

"Erkenci kirazlar komple yarıldı"

Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayında ürün alamadıklarını belirten üretici Alaattin Öncü, bu yıl da aşırı yağış nedeniyle büyük zarar yaşadıklarını söyledi. Bahçesindeki kirazları gösteren Öncü, meyvelerin pazara sunulamayacak hale geldiğini ifade etti.

Öncü, "Bir buçuk aydır yağmur yağıyor. Kirazlarda yenecek durum hiç kalmadı. Gördüğünüz gibi komple yarıldı. Erkenci kiraz umutları bitti. Geçen sene don komple vurdu. Bir gram bile hasat alamadık. Bu sene de erişen kirazları yağmur patlattı, erkenci kiraz yine yok. Arkasından gelen geç kirazlarda şu an bir sorun yok. Ama erkenci kirazlar komple patladı, yarıldı. Satılacak, tezgaha koyulacak kiraz değil" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

