TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İnan Ekici seçildi - Son Dakika
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TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İnan Ekici seçildi

19.03.2022 14:34
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İnan Ekici seçildi

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi ve TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi ve TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

TOKKDER açıklamasına göre, yönetim kurulu başkan yardımcıları ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan Tangün oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekici, "TOKKDER olarak çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hız kesmeden, özveri ile sürdürmeye devam edeceğiz. Kısa dönem ve operasyonel araç kiralama sektörlerini daha da iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İnan Ekici seçildi - Son Dakika


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