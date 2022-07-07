Tüik: Ocak-Mayıs Döneminde Üretilen İçme Sütü Miktarı Yüzde 6,5 Oranında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mayıs ayında inek peyniri üretimi yüzde 3,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 azaldı. Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde de içme sütü üretimi yüzde 6,5, inek peyniri üretimi yüzde 5,2 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,8 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2022 süt ve süt ürünleri üretimi verilerini bugün yayınladı. Verilerde, inek sütü miktarının azalması dikkat çekti.

TİCARİ SÜT İŞLETMELERİNCE TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI YÜZDE 1,6 AZALDI

TÜİK verilerine göre; mayıs ayında ticari süt işletmelerince 891 bin 709 ton inek sütü toplandı. Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 36,6, tereyağı üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 6,2, yoğurt üretimi yüzde 5,9 artarken inek peyniri üretimi yüzde 3,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 azaldı. Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde de içme sütü üretimi yüzde 6,5, inek peyniri üretimi yüzde 5,2 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,8 azaldı.

TOPLANAN VE ÜRETİLEN İÇME SÜTÜ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE İSE ARTTI

Toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki aya göre ise yüzde 3,8 artış göstererek 891 bin 709 ton oldu. İçme sütü üretimi de aynı şekilde mayıs ayında bir önceki aya göre artış gösterdi. Bir önceki ay 121 bin 843 ton olan içme sütü üretimi, mayısta yüzde 6,4 artarak 129 bin 683 ton oldu.

Ocak-mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre tereyağı üretimi yüzde 41,2, ayran üretimi yüzde 30,7, yoğurt üretimi yüzde 4,1 arttı.