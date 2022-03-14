Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 ton oldu - Son Dakika
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Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 ton oldu

14.03.2022 10:04
Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 tona geriledi.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 tona indi.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, bu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 132 bin 726 ton oldu.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 9,7 azalarak 86 bin 25 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde inek peyniri miktarı da yıllık bazda 11,5 gerileyerek 54 bin 242 tona düştü.

Ayran üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak, 54 bin 191 tona, tereyağı üretimi ise yüzde 55,7 artışla 9 bin 260 tona çıktı.

Bir önceki ay 799 bin 398 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 4,7 artarak 836 bin 959 ton oldu.

Aralık 2021'de 126 bin 633 ton olan içme sütü üretimi de ocak ayında yüzde 4,8 artışla 132 bin 726 ton olarak gerçekleşti.

YORUMLAR
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Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda azaldı TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak, İnek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 ton oldu - Son Dakika


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