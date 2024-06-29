Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yenişehirli hububat alımına başladı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, çiftçilere bereketli kazançlar dilerken, "Geçen yıllarda yaşanan sorunların yaşanmaması adına tüm önemlerimizi aldık. Ayrıca çiftçilerimizin ürünlerini daha hızlı teslim edebilmesi adına da yeni boşaltım noktaları oluşturduk" dedi.

Yenişehir'de Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımına başladı. Yenişehir'de buğday hasadının başlamasıyla birlikte, çiftçiler ürettikleri ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) vermeye başladı. Geçen yıl yaşanan sorunların tekrarlanmaması için Yenişehir Belediyesi gerekli önlemleri aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürünlerini teslim edecek çiftçiler için hazırlık yapan Yenişehir Belediyesi, Biber Pazarı'nda teslim ve depolama noktası oluşturdu. Çiftçilerin işlemleri sürerken beklemeleri içinde çadır kuran Yenişehir Belediyesi ekipleri ayrıca soğuk su, limonata gibi içecek ikramlarında da bulunuyor.

'Sorunlar tekrar yaşanmayacak'

Sabah saatlerinde ürününü teslim etmek için Biber Pazarı'na giderek çiftçiyi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, çiftçiye kazançlarının bereketli olmasını diledi. Önceki yıllarda yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması için bir dizi önlem aldıklarını ifade eden Başkan Özel, "Yenişehirli çiftçimizin geçen yıl yaşadığı sorunları tekrar yaşamasını istemedik. Bu nedenle Biber Pazarı'nda bir teslim noktası oluşturduk. Çiftçilerimiz, belediyemizin kantarlarında ürünlerini tarttıktan sonra hemen yine aynı bölgede olan toplama noktasına hızlıca boşaltarak işlerine geri dönebilecek. Daha önce saatler süren bu işlem artık hızlı bir şekilde tamamlanmış olacak" dedi.

'İlçemize silo kazandırmak istiyoruz'

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Yenişehirli çiftçiden ilerleyen yıllarda daha fazla ürün satın alabilmesi için planlama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, "TMO yönetimiyle görüşmelerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Buğday, arpa gibi ürünlerin daha fazla alım yapılabilmesi ve daha uzun süre saklanabilmesi adına ilçeye bir silo kazandırmak istiyoruz. İlçemize yapılacak olan silo için belediye olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA