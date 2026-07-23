Torbalı'nın Tarlaları Kırmızıya Büründü

Türkiye'nin önemli kurutulmuş domates üretim merkezlerinden İzmir'in Torbalı ilçesinde tarlalar kurutma mesaisinin başlamasıyla adeta kırmızıya dönüştü.

Bölgede nisan ayında ekimi, temmuzda ise hasadı yapılan domatesler, kamyon veya traktörlerle Torbalı Ovası'ndaki tarla ve sergi alanlarına getiriliyor.

Tarım işçileri tarafından ikiye bölünerek örtülerin üzerine sıralanan domatesler, müşteri talebine göre kükürtlü veya tuzlu olarak 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

Torbalı'da domates kurutma işinde çalışanların büyük kısmını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri oluşturuyor. Çadırlarda kalan aileler, evlerinden yüzlerce kilometre uzakta "gurbet mesaisini" sürdürüyor.

Kavurucu sıcakta saatlerce çalışan işçilerden her biri, el çabukluğuna göre günde ortalama 100-150 kasa domates kesebiliyor. İşlem yaptıkları kasa sayısına göre ücret alan işçiler, daha çok domates kesmek için adeta zamanla yarışıyor.

Üreticilerden Kemal Saygıner, AA muhabirine, bölgede domates kurutma sürecinin başladığını söyledi.

Domates rekoltesinden memnun olduklarını vurgulayan Saygıner, "Bu yıl rekolte açısından gayet iyi durumdayız. Çiftçiyi mutlu edecek miktarda domates hasadı ediliyor. Hasadımız bir hafta önce başladı ve yoğunlaşarak devam ediyor." dedi.

Saygıner, sabah erken saatlerde tarladan domatesleri topladıklarını ve tek tek keserek kurutmaya bıraktıklarını dile getirdi

Torbalı'da 50 bin dönüm alanda domates üretiliyor

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ise domatesin ilçenin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını ifade etti.

Domates kurutma işleminin yaklaşık 1 ay süreceğini anlatan Olgun, şunları kaydetti:

"Torbalı'da 50 bin dönüm arazide domates üretiliyor. Bu üretimin yaklaşık 4'te 1'i kurutmalığa ayrılıyor. Kalan kısmı ise salçalığa gidiyor. Daha önce sadece salça fabrikaları domatesi alıyordu. Açıkçası biraz orada değerini yitiriyordu. Fakat şimdi kurutma fabrikaları da domates almaya başlayınca çiftçinin ürünü para etmeye başladı. Şimdi ovamız kırmızıya büründü. Yani bir taraftan ekim alanları kıpkırmızı ve seralar da kıpkırmızı olmaya başladı. Kırmızı altın Torbalı'nın tüm ovalarına yayılmış durumda. Kurutmalık domatesin coğrafi işaretini de almıştık. O nedenle ilgi görüyor."