TOSBİ'de Ekonomik Trendler Paneli - Son Dakika
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Ekonomi

TOSBİ'de Ekonomik Trendler Paneli

TOSBİ\'de Ekonomik Trendler Paneli

Tire'de sanayicilerle düzenlenen panelde ekonomik trendler ve sanayi etkileri konuşuldu.

16.01.2025 14:21
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Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) tarafından, "Ekonomik Trendler ve Sanayi Sektörüne Etkileri" paneli gerçekleştirildi.

Kaymakam Vural Karagül, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Birtan Armagan, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı ile sanayicilerin katılımıyla TOSBİ Konferans Salonu'ndaki etkinlikte Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile Mevlüt Çetinkaya, konuyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, burada yaptığı konuşmada, sanayideki verimliliği arttırmak için hem emeğin hem de bilginin bir arada kullanılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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