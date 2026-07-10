Toyota, 2027 Dakar Rallisi'nde Hidrojenli Araçla Yarışacak - Son Dakika
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Toyota, 2027 Dakar Rallisi'nde Hidrojenli Araçla Yarışacak

10.07.2026 14:24
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Toyota'nın GAZOO Racing departmanı, 2027 Dakar Rallisi'nde hidrojen yakıt hücreli araçla yer alacak.

Toyota'nın yarış departmanı GAZOO Racing, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Dakar Rallisi'nde hidrojen yakıt hücreli DKR GR FC Hilux prototipiyle yarışacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en zorlu motorsporları organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde yer alacak hidrojen yakıtlı araç, deneysel araçlara ve alternatif enerjili yeni teknolojilere ayrılan "Dakar Future Mission 1000" kategorisinde yarışacak.

Toyota'nın Dakar'da başarılarını kanıtlayan DKR GR Hilux modeli temel alınarak geliştirilen DKR GR FC Hilux, benzinli motor yerine Toyota'nın hidrojen yakıt hücresi sistemiyle donatıldı. Sürüş sırasında yalnızca su buharı salımı gerçekleştiren araç, karbon nötr mobilite teknolojilerinin sınırlarını zorlu yarış koşullarında test edecek.

Yüksek sıcaklıklar, kum tepeleri, kayalık etaplar ve uzun mesafeleriyle bilinen Dakar Rallisi, Toyota için hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin dayanıklılığını geliştireceği gerçek bir test ortamı sunacak.

Proje kapsamında yakıt hücresi sisteminin daha kompakt hale getirilmesi, soğutma performansının artırılması, dayanıklılığın geliştirilmesi ve enerji yönetiminin optimize edilmesine odaklanılacak.

Dakar'da elde edilecek verilerin sadece yarış araçlarına değil, binek otomobiller, kamyonlar, otobüsler, trenler, denizcilik uygulamaları ve sabit enerji sistemleri gibi farklı alanlarda kullanılacak hidrojen teknolojilerinin gelişimine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Hidrojen yakıt hücreli güç ünitesinin geliştirilmesi, yazılım kalibrasyonu ve aracın montaj çalışmaları Belçika'da başladı. DKR GR FC Hilux için gelecek aylarda kapsamlı bir test programı uygulanacak. Araç, Ocak 2027'de Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dakar Rallisi'ne bu hazırlık sürecinin ardından çıkacak.

DKR GR FC Hilux 1-15 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, toplam 1000 kilometrelik 13 özel etapta yeni teknolojilerin performansını, güvenliğini ve dayanıklılığını ortaya koymayı amaçlıyor.

Yenilikçi teknolojilerde öncülük yapan Toyota, hidrojen teknolojilerini motor sporlarında geliştirme çalışmalarına 2021'de Japonya Super Taikyu Serisi'nde hidrojen motorlu Corolla H2 Concept ile başladı. Ardından GR Yaris H2, Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında gösteri sürüşlerine çıkarken, HySE-X1 ve HySE-X2 prototipleri de Dakar Future Mission 1000 kategorisinde mücadele etti.

2026 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ise sıvı hidrojenle çalışan TR LH2 Racing Prototype pistte gösteri turları gerçekleştirdi.

Toyota açısından 2027 Dakar Rallisi bir ilke sahne olacak. Marka, ilk kez hidrojen ve yakıt hücresi teknolojilerini aynı motor sporları programı kapsamında bir araya getirerek karbon nötr mobilite vizyonunu daha ileri taşımayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota, 2027 Dakar Rallisi'nde Hidrojenli Araçla Yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toyota, 2027 Dakar Rallisi'nde Hidrojenli Araçla Yarışacak - Son Dakika
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