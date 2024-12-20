Toyota C-HR, Avrupa'da 1 Milyon Satışa Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota C-HR, Avrupa'da 1 Milyon Satışa Ulaştı

Toyota C-HR, Avrupa\'da 1 Milyon Satışa Ulaştı

Toyota C-HR, Avrupa'da 1 milyon satışla başarı elde etti. Türkiye'de 34 bin adet satıldı.

20.12.2024 13:49
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Toyota'nın SUV modeli C-HR, satışa sunulduğu günden bu yana Avrupa'da 1 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın Avrupa'da çok satan modeli olan Toyota C-HR, bu satış adediyle birlikte bir kez daha dikkati çekti. 2016'da Türkiye pazarına sunulan Toyota C-HR, o tarihten bu yana yaklaşık 34 bin adetlik satış gerçekleştirdi. Sakarya'da üretilen model, tasarımı ve hibrit teknolojisiyle hem Toyota'ya yeni müşteriler kazandırdı hem de segmentinde fark yarattı.

Toyota C-HR'ın coupe bir spor otomobilin dinamik hatlarına sahip tasarımı, C-SUV segmentinde yeni bir tasarım standardı belirlenmesini sağladı.

Şu anda ikinci nesliyle satışa sunulan Toyota C-HR, yüksek satış performansını devam ettirirken Toyota'nın en sevilen modellerinden biri olarak yeni müşteriler kazandırmaya devam ediyor. Sakarya'daki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilen Toyota C-HR'ın tam hibrit versiyonun yanı sıra şarj edilebilir hibrit versiyonuyla Toyota, PHEV satışlarında Avrupa'da yüzde 93'lük bir artış elde etti.

2023 Kasım ayında Türkiye'de tanıtımı yapılan yeni nesil Toyota C-HR Hybrid, 10 bin adet satışa ulaşarak segmentinde yüzde 4'lük bir pazar payına ulaştı. Türkiye satışları içerisinde Corolla'dan sonra en çok satan model olarak dikkat çeken C-HR, üstün yol tutuşu, çevikliği ve hibrit teknolojisiyle ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye'de 1,8 litre motoru elektrik motoruyla kombine eden 140 HP'lik tam hibrit versiyonla sunulan Toyota C-HR gücü ve verimliliği bir arada sunuyor. Toyota'nın TNGA platformu üzerine yapılan araç, bağımsız arka süspansiyonla birlikte sunuluyor. Yeni Toyota C-HR'ın dinamik performansı da her açıdan geliştirilerek daha çevik bir yol tutuşu elde edildi.

Yeni Toyota C-HR, gelişmiş aerodinamik özellikleri ve 0,318'lik sürtünme katsayısıyla verimlilikte sınıfının öncüsü olarak öne çıkıyor. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını iki kat artıran model, çevresel etkisini azaltmak için üretim sırasında karbondioksit (CO2) emisyonlarını düşürmeye yönelik teknolojilerle donatıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota C-HR, Avrupa'da 1 Milyon Satışa Ulaştı - Son Dakika

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