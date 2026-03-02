Toyota, Elliott ile Hisseleri Devralıyor - Son Dakika
Toyota, Elliott ile Hisseleri Devralıyor

02.03.2026 13:22
Toyota, Elliott Investment ile hisse devri anlaşması yaparak Toyota Industries'i tamamen ele geçiriyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota Grubu, iştiraki Toyota Industries'in (TICO) borsa kotundan çıkarılarak tamamen bünyesine katılması sürecinde yatırımcı Elliott Investment Management ile hisse devri konusunda mutabakata vardı.

Toyota ile ABD merkezli yatırım fonu Elliott tarafından yapılan açıklamalara göre, aylardır süren pazarlıklar, Toyota'nın devralma teklifini yükseltmesiyle sonuçlandı.

Toyota, hisse başına satın alma bedelini 20 bin 600 yene (yaklaşık 132 dolar) çıkardı.

Bu gelişme üzerine Elliott, elindeki hisseleri devretmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Mevcut durumda Toyota Industries'in yaklaşık yüzde 25 hissesine sahip olan Toyota, bu hamleyle şirketin tam kontrolünü ele alarak halka arzı sonlandırma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Yeni teklifle birlikte Toyota Industries'in toplam piyasa değeri yaklaşık 6,7 trilyon yen (yaklaşık 43 milyar dolar) olarak hesaplanıyor. Bu rakam, daha önce bir kez iyileştirilen teklifin yüzde 9,6, başlangıçtaki orijinal teklifin ise yüzde 26 üzerinde artışa tekabül ediyor.

İlk teklif 16 bin 300 yen

Devralma süreci, Toyota'nın başlangıçta sunduğu 16 bin 300 yenlik teklifin azınlık hissedarları tarafından "yetersiz" bulunmasıyla başlamıştı. İkinci aşamada sunulan 18 bin 800 yenlik teklif de Elliott ve diğer yatırımcılarca reddedilmişti. Milyarder Paul Singer yönetimindeki Elliott, şubat ayı başına kadar hisse oranını yüzde 7,1'e yükselterek baskısını artırmış ve başlangıçta 26 bin yen seviyelerinde bir değerleme talep etmişti.

Yaklaşık bir asır önce Sakichi Toyoda tarafından kurulan Toyota Industries, grubun temeli ve en stratejik yapısı kabul ediliyor. Forklift üretiminde dünya lideri ve Toyota Motor'un ana motor tedarikçisi şirket, borsa kotundan çıkarılmasının ardından yönetim kurulu başkanlığını Akio Toyoda'nın yürüttüğü gayrimenkul şirketi Toyota Fudosan'ın kontrolüne geçecek.

Akio Toyoda'nın Toyota Motor'daki doğrudan payı yüzde 1'in altında olsa da Toyota Industries'in otomobil devinde yüzde 9,1 oranında doğrudan ve dolaylı hissesi bulunuyor. Bu satın alma operasyonunun, Toyoda ailesinin grup içindeki stratejik kontrolünü ve ortaklık ağındaki etkisini daha da pekiştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

