Toyota GAZOO Racing, Estonya Rallisi'ni ilk iki sırada tamamladı

Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli takımı, Estonya Rallisi'nde kendi arasında galibiyet mücadelesi vererek ilk iki sırayı elde etti.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Kalle Rovanpera, son 6 yarıştaki beşinci galibiyetini alarak 2022 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki üstün formunu sürdürdü. Estonya'da ikinci sırayı ise bir başka Toyota pilotu Elfyn Evans aldı.

Bazı zorlu toprak rallilerinin ardından hızlı ve akıcı etaplarıyla öne çıkan Estonya Rallisi, GR Yaris Rally1 Hybrid yarış aracının yüksek performansının sınanmasını sağladı.

Tüm hafta sonu boyunca üstün bir performans ortaya koyan GR Yaris Rally1 Hybrid, 22 uzun etabın tamamında en hızlı zamana imza attı.

Estonya Rallisi'nde sağanak yağışlarla birlikte hava şartları da pilotların işini zorlaştırdı. En kuru geçen cuma günü ilk bölümlerde Evans liderliği alırken, yağmurun artmasıyla birlikte Rovanpera ön sırayı geçti. Bu avantajını rallinin sonuna kadar taşıyan genç pilot, Evans'ın 1 dakika önünde bitiş çizgisine ulaşarak yeni bir zafere daha imza attı. Rovanpera Güç Etabı'nda da 22.5 saniye farkla en iyi zamanı yaparak maksimum puanları almayı başardı.

Toyota'nın üçüncü WRC aracında yarışan Lappi ise yaşadığı sorunların üstesinden gelerek iyi bir geri dönüşe imza attı ve genel klasmanda 6. sırayı aldı.

Rovanpera, bu sonuçlarla birlikte 13 yarışlık takvimde 7 yarışın ardından 83 puan farkla şampiyonada liderliğini devam ettiriyor. Toyota GAZOO Racing ise Markalar Şampiyonası'nda puan farkını artırarak en yakın rakibine göre 87 puan farkla ilk sıradaki yerini korudu.

TGR WRT Next Generation takımıyla rallide yarışan Toyota'nın genç pilotu Takamoto Katsuta ise 2022'de her yarışta puan alma rekorunu sürdürdü ve zorlu şartlara karşın 5. olarak güven veren bir performans ortaya koydu.

WRC takviminde bir sonraki yarış olan Finlandiya Rallisi, 4-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Takvimin en hızlı rallisi olarak öne çıkan Finlandiya Rallisi, aynı zamanda Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli takımının kendi evindeki yarışı olacak.

Rallinin Jyvaskyla'daki servis alanı, takımın merkezine çok yakın bir yerde bulunuyor. Toyota, burada yapılan son 4 ralliyi de kazanmayı başarmıştı ve 2022'de de bunu tekrarlamayı hedefliyor.