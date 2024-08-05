Toyota Gazoo Racing Finlandiya Rallisi'ni Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota Gazoo Racing Finlandiya Rallisi'ni Kazandı

Toyota Gazoo Racing, Finlandiya Rallisi'nde bir kez daha zafer elde etti. Sebastien Ogier, yakın bir mücadele sonucunda galip geldi. Toyota'nın genç pilotlarından Sami Pajari da dördüncülükle başarılı bir performans sergiledi. Toyota, Markalar Şampiyonası'nda liderliği sürdürürken Ogier, Pilotlar Şampiyonası'nda ikinci sıraya yükseldi.

05.08.2024 14:22
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Toyota Gazoo Racing, Finlandiya Rallisi'ni bir kez daha kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'da gerçekleştirilen son 7 yarışın 6'sında ilk sırada Toyota Yaris WRC aracı yer aldı. Toyota pilotları arasında gerçekleşen yakın galibiyet mücadelesinde, kazanan Sebastien Ogier oldu.

Toyota Gazoo Racing pilotlarından son şampiyon Kalle Rovanpera, kendi evindeki yarışta galibiyete doğru giderken son etapta kayaya çarparak yarış dışı kalmasının ardından yakın takipte olan Sebastien Ogier, sezonun en hızlı yarışını kazanmayı başardı.

Toyota'nın gelecek vadeden genç pilotlarından Sami Pajari ve kopilotu Enni Malkönen de, GR Yaris Rally2 otomobiliyle bu yıl WRC2'de gösterdikleri performansların ardından ilk defa WRC'de yarıştı. Sami Pajari kendisine tanınan bu şansı en iyi şekilde değerlendirdi ve kendi evindeki yarışı dördüncülükle tamamladı.

Bu sonuçların ardından Toyota Markalar Şampiyonası'nda ilk sırayı yakından takip etmeye devam ederken Ogier ise 2024'te şimdiye kadar çıktığı 6 rallide 3 birincilik ve 2 ikincilik elde ederek Pilotlar Şampiyonası'nda 27 puan farkla ikinci sıraya yükseldi.

Toyota, aynı zamanda WRC2 Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar elde etmeye devam etti. Takım kaptanı Jari-Matti Latvala da GR Yaris Rally2 aracıyla bu ralliye katılarak WRC2'de ikinci ve genel klasmanda altıncı sırayı aldı.

Böylece ralli aracının geliştirilmesi adına önemli geri bildirimler elde etti. Bununla birlikte WRC2'de ilk 6'da dört GR Yaris Rally2 aracı yer alırken, Step-Five Motorsport'tan Mikko Heikkila dördüncü, RedGrey'den Georg Linnamae beşinci ve Rautio Motorsport'tan Roope Korhonen altıncı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Rallisi'nin galibi Ogier, Her ne kadar istedikleri şekilde olmasa da Finlandiya'da kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirtti.

Ogier, takımın harika bir araç sunduğunu ve araçlarının tüm hafta sonunu domine ettiğini kaydederek, "Kalle Rovanpera adeta farklı bir ligdeydi şanssızlık yaşayarak yarış dışı kaldılar. Takımım adına üzgünüm çünkü çok daha iyi bir sonucu hak ediyorduk. Bu sezonun başlarında Sardunya'da şu şekilde bir galibiyeti kaybetmiştim ve şimdi burada şanslı bir şekilde kazandım. İkinci bitirmeyi tercih ederdim ama motor sporları bazen adil olmuyor." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Rallisi'nin ardından WRC'de kısa bir ara verilecek ve Yunanistan'da düzenlenecek Akropolis Rallisi 5-8 Eylül'de gerçekleştirilecek.

WRC'nin efsanevi rallilerinden biri olan yarış kayalıklı dağ yolları ve yüksek sıcaklıklarıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Toyota Gazoo Racing Finlandiya Rallisi'ni Kazandı - Son Dakika

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