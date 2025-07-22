Toyota'nın 100. WRC Galibiyeti - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota'nın 100. WRC Galibiyeti

22.07.2025 16:37
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Toyota, Estonya Rallisi'ni kazanarak WRC'deki 100. galibiyetini elde etti. Oliver Solberg birinci oldu.

TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2025 takviminin sekizinci yarışı olan Estonya Rallisi'ni kazanarak markanın 1973'ten bu yana süren WRC yolculuğundaki 100. galibiyetine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota motor sporlarındaki üst düzey başarılarına bir yenisini daha ekledi. Estonya Rallisi'nde zafer kazanan takım, böylece 2025 sezonunda düzenlenen sekiz yarışın yedisinde podyumun ilk basamağında yer aldı.

Toyota, Estonya'daki başarısını GR YARIS Rally1 ile ilk yarışına çıkan 23 yaşındaki pilot Oliver Solberg'in birinciliğiyle taçlandırdı. Solberg, yüksek hızlı toprak etaplarda gösterdiği performansla kariyerinin ilk WRC galibiyetine ulaştı.

Toyota, Solberg'e, WRC'de yarışma fırsatı sundu

Toyota, Solberg'e WRC2 kategorisinde GR Yaris Rally2 ile gösterdiği performansın ardından WRC'de yarışma şansı sundu. Solberg, bu fırsatı değerlendirerek yarışı 2 saat 36 dakika 35.1 saniyede tamamladı ve Toyota direksiyonunda yarış kazanan 16. pilot oldu.

Oliver Solberg ve co-pilotu Elliott Edmondson, rallinin ilk gününden itibaren liderliği ele geçirerek istikrarlı performanslarını podyuma taşıdı. Toplam dokuz etap zaferi elde eden ikili, ralliyi en yakın rakibinin 25.2 saniye önünde tamamladı.

Toyota pilotlarından Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen yarışı dördüncü, Elfyn Evans/ Scott Martin altıncı ve Sami Pajari/Marko Salminen yedinci bitirdi. Bu sonuçların ardından Elfyn Evans, Pilotlar Şampiyonası'nda ikinci sıradaki yerini korurken, Toyota da Markalar Şampiyonası'nda liderliğini 52 puana çıkardı.

WRC'deki bir sonraki yarış, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak. Birçok zıplama noktası ve akıcı toprak etaplara sahip olan Finlandiya Rallisi, Toyota ralli takımının merkezi servis alanına yakınlığı nedeniyle marka için "ev yarışı" olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Otomobil, Estonya, Ekonomi, Pilot, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota'nın 100. WRC Galibiyeti - Son Dakika

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