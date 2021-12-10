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Toyota'nın güvenlik ve ileri seviye asistan sistemleri, T-Mate ismini aldı - Son Dakika

Toyota'nın güvenlik ve ileri seviye asistan sistemleri, T-Mate ismini aldı

10.12.2021 11:26
Toyota'nın güvenlik ve ileri seviye asistan sistemleri, T-Mate ismini aldı

Toyota, tüm güvenlik ve ADAS sistemleri için yeni bir şemsiye isim olarak Toyota T-Mate'i kullanmaya başladı.

Toyota, tüm güvenlik ve ADAS sistemleri için yeni bir şemsiye isim olarak Toyota T-Mate'i kullanmaya başladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota T-Mate, hassas park etmeden şehir içinde ve otoyolda sürüşe kadar birçok farklı sürüş ortamında güvenliği artırmak için tasarlanmış geniş bir fonksiyon yelpazesini içeriyor.

Güvenlik teknolojileri; sensörlerin, radarların ve kameraların sadece aracı değil aynı zamanda çevredeki trafiği ve çevreyi taramasıyla evrimleşiyor. Bu sayede sürücüyü potansiyel tehlikelere karşı uyarıyor ve gerektiğinde frenlemeyi, yönlendirmeyi ve gaz kontrolünü kullanarak kazaları önlüyor veya şiddetini azaltıyor.

T-Mate, Toyota Safety Sense'i ile sürüşü daha güvenli ve kolay hale getirmesinin yanı sıra farklı senaryolarda araçtaki tüm yolcuları ve diğer yol kullanıcılarını koruyan aktif sürüş ve park asistanları sistemlerini kombine ediyor.

Toyota, T-Mate ile birlikte bir dizi inovasyona ve geliştirmeye sahip son nesil Toyota Safety Sense'in tanıtımını da gerçekleştiriyor. Ön Çarpışma Önleyici Sistem, artık ilk defa düşük hızlarda Hızlanmayı Önleme ve Kavşakları Kesme Trafik Asistanı fonksiyonlarının yanı sıra geliştirilmiş Karşıdan Gelen Trafiği Algılama ve Kavşak Dönüş Asistanı ile sunuluyor.

Toyota Safety Sense'in diğer yeni özellikleri arasında Acil Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS) ve her zaman uygulamaların güncel kalmasını sağlayan Uzaktan Güncelleme (OTA) fonksiyonları da bulunuyor. T-Mate ile sunulan paketler, model ve donanıma göre değişiklik gösteriyor.

Toyota T-Mate'in pazarlama kampanyası ise bir grup arkadaş içerisinde zorlu durumlarda her zaman yardıma yetişen empatik bir karakterle birlikte gerçekleştirilecek. Bu karakterin özellikleri aynen T-Mate'in özellikleri gibi akıllıca, hızlı düşünen ve her zaman yardıma hazır olan bir karakter olacak.

TOYOTA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota'nın güvenlik ve ileri seviye asistan sistemleri, T-Mate ismini aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Toyota'nın güvenlik ve ileri seviye asistan sistemleri, T-Mate ismini aldı - Son Dakika
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