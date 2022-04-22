Toyota'nın "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular başlıyor - Son Dakika
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Toyota'nın "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular başlıyor

22.04.2022 17:04
Toyota'nın "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular başlıyor

Toyota'nın çocukların hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla düzenlediği "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular 23 Nisan'da başlayacak.

Toyota'nın çocukların hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla düzenlediği "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular 23 Nisan'da başlayacak.

Şirket açıklamasına göre, çocuklar, yaratıcılıklarını aktardıkları resimlerini, son katılım tarihi olan 31 Mayıs kadar gönderip yarışmaya katılabilecek.

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek yarışmaya yine binlerce resmin katılması bekleniyor.

Çocuklara otomobilleri sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme temasıyla düzenlenen ve her yıl binlerce resmin katıldığı yarışma, ulusal olarak 7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası ve özel eğitim alan çocukların katılımıyla gerçekleşiyor. Çocuklar hayallerini, A4, A3 boyutlarında veya tabloid ebatlara sahip, istenilen türde kağıda istenilen resim malzemelerini kullanarak resmedebiliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlayıp 31 Mayıs tarihinde sona erecek yarışma için çocuklar resimlerini Toyota web sitesinden indirebilecekleri başvuru formu ile birlikte, şehirlerinde bulunan Toyota Plazalar'a elden teslim edebilecek.

Yarışmaya posta yoluyla katılmak isteyenler ise resimlerini yine başvuru formu ile birlikte Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ (Cumhuriyet Mahallesi D-100 Kuzey Yan yol No: 5 Yakacık 34876 Kartal/İstanbul) adresine de gönderebilecek. 4 ayrı kategoride konunun uzmanı jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme ile dereceye giren resimler Temmuz 2022'de açıklanacak.

Her kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri ödüller kazanacak. Yarışma ile ilgili tüm detaylara "https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

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23 Nisan, Otomobil, TOYOTA, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota'nın 'Hayalimdeki Araba' resim yarışmasına başvurular başlıyor - Son Dakika


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