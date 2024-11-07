Toyota'nın Net Karı İlk Yarıda Düştü

Ekonomi

Toyota Motor'un 2024 mali yılının ilk yarısında net karı yüzde 26,4 düştü.

Toyota açıklamasına göre, nisan-eylül döneminde şirketin net karı, önceki mali yıla oranla yüzde 26,4 düşerek 1,91 trilyon yene (12,4 milyar dolar) geriledi.

Toyota Baş Finans Direktörü (CFO) Miyazaki Yoiçi, yatırımı artırıp çalışma ortamını iyileştireceklerini belirterek, daha önce bu alana ayrılan 750 milyar yenlik yıllık yatırımın 830 milyar yene yükseltileceğini açıkladı.

Toyota, Mart 2025'te sona erecek 2024 tüm mali yılı kapsamlı net kar ve satış gelirleri beklentisini de açıkladı. Buna göre satışların, önceki mali yıla göre yüzde 2 artışla 46 trilyon yene (298,5 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Şirketin tüm mali yıl net karının ise yüzde 27,8 düşerek 3,57 trilyon yene (23,1 milyar dolar) gerileyeceği tahmin ediliyor.