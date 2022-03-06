Toyota Türkiye'den yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime planlı ara - Son Dakika
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Toyota Türkiye'den yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime planlı ara

06.03.2022 10:08
Toyota Türkiye'den yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime planlı ara

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, planlandığı üzere 7-12 Mart'ta yarı iletken parça problemi sebebiyle üretime ara veriyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, planlandığı üzere 7-12 Mart'ta yarı iletken parça problemi sebebiyle üretime ara veriyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binini ihraç etti.

2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye'nin İkinci Büyük İhracatçısı" olarak ödüllendirilmişti.

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Toyota Otomotiv, Türkiye, TOYOTA, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota Türkiye'den yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime planlı ara - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toyota Türkiye'den yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime planlı ara - Son Dakika
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