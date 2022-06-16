Toyota, YKS'de sürücüleri "korna çalmamaya" davet ediyor - Son Dakika
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Toyota, YKS'de sürücüleri "korna çalmamaya" davet ediyor

16.06.2022 17:06
Toyota, YKS'de sürücüleri "korna çalmamaya" davet ediyor

Toyota, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), tüm sürücüleri zorunlu olmadıkça korna çalmamaya davet ediyor.

Toyota, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), tüm sürücüleri zorunlu olmadıkça korna çalmamaya davet ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 milyon 245 bin kişinin başvuru yaptığı YKS, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede Toyota, trafikte saygıyı destekleyen sosyal sorumluluk projesi "Korna Çalma Huzurumu Çalma" ile sınava giren tüm adaylara tamamen sorulara odaklanacağı dingin bir ortam sunulmasını teşvik ediyor.

2015 yılında başlatılan kampanya ile gereksiz korna kullanımı konusunda her geçen gün farkındalığı artıran Toyota, özellikle sınav günlerinde okulların yakınlarında sürücülerin gereksiz yere korna çalmaması konusunda dikkatleri çekiyor.

Korna çalınmasıyla dikkatin dağılması sonucu yapılacak hataların üniversiteye adım atmak isteyen yüz binlerce adayın geleceğine etki edebileceği bilinciyle hareket eden Toyota, korna çalma konusunda sürücüleri her zaman duyarlı olmaya davet ediyor.

Toplumun genelinde farkındalık yaratılması amaçlanan proje, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Çevresel bir sorun olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğuna vurgu yapılan "Korna Çalma Huzurumu Çalma" sosyal sorumluluk projesi, birçok kamu ve özel kuruluş tarafından da destekleniyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota, YKS'de sürücüleri 'korna çalmamaya' davet ediyor - Son Dakika

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