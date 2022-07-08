"2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › TPAO günlük yurt içi üretimde rekor tazeledi - Son Dakika

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