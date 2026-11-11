TPAO ile Baker Hughes arasında jeotermal işbirliği anlaşması COP31'de imzalandı - Son Dakika
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TPAO ile Baker Hughes arasında jeotermal işbirliği anlaşması COP31'de imzalandı

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Bakan Bayraktar, COP31'de Baker Hughes CEO'su Simonelli ile görüştüğünü, TPAO ile Baker Hughes arasında jeotermal işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı. TPAO ve MTA verileriyle ülke genelindeki potansiyel değerlendirilecek, ticari geliştirme fırsatları araştırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 marjında Baker Hughes Üst Yöneticisi (CEO) Lorenzo Simonelli ile görüştüğünü açıkladı.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Simonelli ile görüşmenin ardından TPAO ile Baker Hughes arasında Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyelinin geliştirilmiş jeotermal sistemler aracılığıyla değerlendirilmesine yönelik işbirliği anlaşması imzalandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu mutabakat kapsamında, TPAO ve MTA Genel Müdürlüğümüzün sahip olduğu verilerden yararlanarak ülkemiz genelindeki potansiyeli değerlendirecek, ardından belirlenecek uygun kuyu lokasyonlarıyla ticari ölçekli geliştirme fırsatlarını araştıracağız. TPAO'nun köklü tecrübesi ile Baker Hughes'un teknik yetkinliklerini bir araya getiren bu adımın, enerji kaynaklarımızı çeşitlendirme ve enerji arz güvenliğimizi daha da güçlendirme hedeflerimize güçlü bir katkı sunmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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