Ekonomi

TPAO, Libya'da Hidrokarbon Arama Faaliyetlerine Başlıyor

11.02.2026 20:07
TPAO, Libya'da deniz ve karada hidrokarbon arama için ihale kazandı, Repsol ile konsorsiyum oluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle denizde ve karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandığını bildirdi.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, TPAO'nun Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürüteceğini kaydetti.

Konsorsiyum ile Akdeniz'de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacağını belirten Bayraktar, "Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni'ndeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya'nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkanlarını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerjide atılan yerli ve milli adımları sınır ötesi arama sahalarında yeni faza geçirdiklerine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Açık deniz ve kara sahalarında sahip olduğumuz ileri seviye arama ve üretim kabiliyetimizi, uluslararası ortaklarımızın küresel saha deneyimiyle birleştirerek yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz. Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzle TPAO'nun küresel konumunu güçlendirirken enerji arz güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

