TPAO, Libya'ya Milyarlarca Dolar Yatırım Yapmaya Hazır - Son Dakika
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Ekonomi

TPAO, Libya'ya Milyarlarca Dolar Yatırım Yapmaya Hazır

TPAO Genel Müdürü Türkoğlu, Libya'nın enerji potansiyeline güvenerek yatırım ilişkilerini yeniden inşa edeceklerini açıkladı.

19.01.2025 14:17
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Libya'nın enerji potansiyeline inandıklarını belirterek, "İlişkilerimizi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." dedi.

Türkoğlu, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) kapsamında "Libya: Küresel Enerji Ticaretinin Bağlantı Noktasında" başlıklı panel oturumunda konuştu.

Libya'nın petrol ve doğal gaz üretiminde 2 milyon varil hedefi olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, ülkenin çok daha fazlasını başarabileceğini söyledi.

Türkoğlu, TPAO olarak bu potansiyele inandıklarını belirterek, "Geçmişte de inanıyor ve en iyisine yatırım yapıyorduk, ancak maalesef ayrılmak zorunda kaldık. İlişkilerimizi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." diye konuştu.

Libya'nın açık denizlerdeki potansiyeline dikkati çeken Türkoğlu, "Mevcut sahalar, yani eski sahalar da yatırım için büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyele yatırım yapmaya hazırız. Bu, keşif için yeni bloklar olabilir ya da mevcut blokların performansını ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, yabancı yatırımcıların önündeki zorluklara ilişkin, "Pazara erişim kolay, rekabetçi ve şeffaf olmalıdır ki herkes pazara girebilsin, rekabet edebilsin ve Libya'nın refahına katkıda bulunabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada bazı iyileşmelerin görüldüğünü aktaran Türkoğlu, "Ancak daha iyi sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik, finansal uyum ve işlemler gerekiyor. Bu da yeni yatırımcıları Libya'ya çekmek ve burada çalışmalarını sağlamak için cazip hale getirecektir. Potansiyel gerçekten büyük. Eğer ortam Libya ve yatırımcı şirketler için kazan-kazan olacak şekilde düzenlenirse iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TPAO, Libya'ya Milyarlarca Dolar Yatırım Yapmaya Hazır - Son Dakika

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