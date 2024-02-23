TPAO'nun başvurusu üzerine Siirt'teki 3 saha kamulaştırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

TPAO'nun başvurusu üzerine Siirt'teki 3 saha kamulaştırılacak

TPAO\'nun başvurusu üzerine Siirt\'teki 3 saha kamulaştırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'nun başvurusunu değerlendirerek Siirt'teki 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verdi. Kamulaştırma kararı, petrol işlemi için gerekli olan ve kamuya yarar sağlayan parsellerin satın alınmasının mümkün olmaması ve acele el koyma kararı bulunması nedeniyle alındı.

23.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:09
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Siirt'teki 3 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt ili Kurtalan ilçesi Karabağ köyü sınırları içindeki parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TPAO'nun başvurusu üzerine Siirt'teki 3 saha kamulaştırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TPAO'nun başvurusu üzerine Siirt'teki 3 saha kamulaştırılacak - Son Dakika
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