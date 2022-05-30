TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı - Son Dakika
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TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı

30.05.2022 18:50

- TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen: "Fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı" Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile...

- TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen: "Fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı"

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile ilgili olarak mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri numune aldı. İlk bilgilere göre ise sızıntının bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı öğrenildi.

Salihli'ye bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı nedeniyle yangın çıktı. Yangın üzerine jandarma bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri bölgedeki sondajdan numune aldı. Zeytin tarlası sahibi çiftçi Mustafa Yüksel, "Tarlamdaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle sabah saatlerinde TPAO yetkilileri numune aldı. Numune sonuçlarına göre bir değerlendirilme yapılacak. Çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi.

Yaşanan süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise sahanın TPAO tarafından ruhsatlandırılmış bir bölge olduğunu söyledi. Bilen "Yağbasan Mahallesi sahası, şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor" dedi.

(BA-AY-NSO-E)

TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı
TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı
TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı
TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı
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TPAO, Manisa'da bir bahçedeki kuyudan akan petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı TPAO, Manisa'da bir bahçedeki kuyudan akan petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda (2) Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda (2) Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda
Kaynak: İHA

İsmail Bilen, Milletvekili, Manisa, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı - Son Dakika


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