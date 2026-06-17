TR33 Bölgesi'ne 6 Milyar TL Yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi'nde desteklenmeye hak kazanan 13 proje ile yaklaşık 6 milyar TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi ve 753 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Program kapsamında desteklenen projeler; bölgenin üretim kapasitesini artırmayı, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi ve yerel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyor. Tarım, sanayi, turizm, madencilik ve geri dönüşüm gibi stratejik alanlarda yoğunlaşan yatırımların, bölge ekonomisinin rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Kütahya'ya 170 milyon TL'lik yatırım

İl bazında değerlendirildiğinde en yüksek yatırım hacmi Manisa'da gerçekleşirken, Kütahya'da da önemli bir yatırımın önü açıldı. Program kapsamında Kütahya'da destek almaya hak kazanan 1 proje için 170 milyon TL yatırım yapılması ve 40 kişilik ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

İller bazındaki dağılım şu şekilde gerçekleşti; Afyonkarahisar: 2 proje, 442,8 milyon TL yatırım, 46 kişilik istihdam. Kütahya: 1 proje, 170 milyon TL yatırım, 40 kişilik istihdam. Manisa: 7 proje, 5,18 milyar TL yatırım, 535 kişilik istihdam. Uşak: 3 proje, 256,1 milyon TL yatırım, 132 kişilik istihdam.

"Bölgenin yatırım potansiyelini ortaya koyuyor"

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, açıklanan sonuçların TR33 Bölgesi'nin yatırım potansiyelini ortaya koyduğunu belirterek, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın bölgenin sahip olduğu kaynakları daha yüksek katma değere dönüştürmek ve yatırım ekosistemini güçlendirmek açısından önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Eser, desteklenen projelerin yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda istihdamı güçlendireceğini, teknolojik dönüşümü hızlandıracağını ve yerel ekonomiye sürdürülebilir katkılar sunacağını vurguladı. Ayrıca 2026 yılı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirterek, önümüzdeki dönemde desteklenecek yeni projelerle birlikte bölgenin yatırım, üretim ve istihdam kapasitesinin daha da güçleneceğine inandıklarını söyledi.

Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında desteklenen 13 projenin hayata geçirilmesiyle birlikte TR33 Bölgesi'nde yaklaşık 6 milyar TL'lik yatırımın ekonomiye kazandırılması ve 753 kişiye yeni iş imkanı sağlanması hedefleniyor. Bu yatırımların, bölgesel kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

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TR33 Bölgesi'nde 6 milyar TL'lik Yatırım Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi'nde desteklenmeye hak kazanan 13 proje ile yaklaşık 6 milyar TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte bölgede 753 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, yerel potansiyeli ekonomik değere dönüştürmek ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında desteklenen projeler; tarım, sanayi, turizm, madencilik, geri dönüşüm ve ileri teknoloji üretimi gibi stratejik alanlarda yoğunlaşıyor. Böylece TR33 Bölgesi'nin üretim kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün yükseltilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

En büyük pay Manisa'ya

Açıklanan sonuçlara göre bölgedeki en yüksek yatırım hacmi Manisa'da gerçekleşecek. Manisa'da destek almaya hak kazanan 7 proje kapsamında toplam 5 milyar 180 milyon TL yatırım yapılması ve 535 kişilik yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor. Bu rakamlar, bölgedeki toplam yatırım tutarının büyük bölümünü oluştururken, Manisa'nın sanayi ve üretim altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Afyonkarahisar'da desteklenen 2 proje için toplam 442 milyon 800 bin TL yatırım yapılacak ve 46 kişilik yeni istihdam sağlanacak. Uşak'ta ise 3 proje kapsamında 256 milyon 100 bin TL yatırım gerçekleştirilmesi ve 132 kişilik ilave istihdam oluşturulması planlanıyor.

Kütahya'ya 170 milyon TL yatırım

Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Kütahya'da destek almaya hak kazanan 1 proje için toplam 170 milyon TL yatırım öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 40 kişilik yeni istihdamın oluşturulması bekleniyor.

Kütahya'da hayata geçirilecek yatırımın, ilin üretim altyapısının güçlendirilmesine, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ve katma değerli üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Özellikle son yıllarda sanayi, madencilik ve teknoloji odaklı yatırımlarla dikkat çeken Kütahya'nın, bu destek sayesinde bölgesel kalkınma hedeflerine daha güçlü şekilde ilerlemesi bekleniyor.

Yerel kalkınmanın yeni aracı

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, illerin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve doğal kaynakları daha etkin kullanarak bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlıyor. Program kapsamında desteklenen yatırımlar, yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, verimliliğin yükseltilmesi, ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni iş alanlarının oluşturulmasına da katkı sağlıyor.

Bu yönüyle program, yerel kalkınmayı destekleyen önemli teşvik mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki yatırımcıların stratejik sektörlere yönelmesini teşvik eden program sayesinde ekonomik büyümenin tabana yayılması ve şehirlerin kendi potansiyelleri doğrultusunda gelişmesi hedefleniyor.

"Bölgemizin yatırım potansiyelini ortaya koyuyor"

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, açıklanan sonuçların TR33 Bölgesi'nin yatırım gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

Eser yaptığı değerlendirmede, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın bölgenin sahip olduğu kaynakları daha yüksek katma değere dönüştürmek ve yatırım ekosistemini güçlendirmek adına önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, destek almaya hak kazanan projelerin üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra istihdamı güçlendireceğini, teknolojik dönüşümü hızlandıracağını ve yerel ekonomiye uzun vadeli katkılar sunacağını ifade etti.

2025 yılı sonuçlarının bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirten Eser, 2026 yılı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin de devam ettiğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni desteklerle birlikte bölgenin yatırım, üretim ve istihdam kapasitesinin daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yaklaşık 6 milyar TL'lik yatırım hacmiyle dikkat çeken Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın, TR33 Bölgesi'nde ekonomik hareketliliği artırması, yeni iş imkanları oluşturması ve bölgenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Özellikle üretim ve teknoloji odaklı yatırımların hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin hem ulusal hem de uluslararası rekabet gücünün güçleneceği değerlendiriliyor. - KÜTAHYA