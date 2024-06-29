Trabzon\'da 31 Elektrikli Otobüs Hizmete Girecek

Ekonomi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da toplu taşıma hizmetlerini modernize etmek amacıyla iki paket halinde toplam 31 elektrikli otobüsün şehir ulaşımına kazandırılacağını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik adım attı. Trabzon'da toplu taşıma hizmetlerini modernize etmek amacıyla iki paket halinde toplam 31 elektrikli otobüsün şehir ulaşımına kazandırılacağını açıklayan Başkan Genç, TULAŞ Genel Müdürlüğü'nün önünde yapılan araç tanıtımında TULAŞ Genel Müdürü Hakan Öztel'den otobüsün teknik durumu ile ilgili bilgi aldı. Trabzon halkına daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak istediklerini belirten Başkan Genç, elektrikli otobüslerin şehrin ulaşım altyapısına eklenmesiyle hem enerji tasarrufu sağlanacağını hem de çevresel etkilerin azaltılacağını vurguladı.

Seçim döneminde vatandaşlara verdikleri sözleri tutma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Genç, "Elektrikli otobüslerin şehrimize kazandırılması noktasında harekete geçtik. Beşikdüzü ilçemizden Of ilçemize kadar, yani iki sınır ilçemiz arasında, 16 artı 15 tane elektrikli otobüs olmak üzere iki paket halinde toplamda 31 otobüsü ulaşım merkezimize kazandıracağımızı söylemiştik. Bugün bunun ilk adımını atıyoruz. Kısa bir süre sonra ilk paket olan 16 otobüsümüzü alacağız ve startı vermiş olacağız. Akabinde 15 otobüsümüzü daha ulaşımımıza ekleyerek gücümüzü artıracağız" dedi.

Projenin amacının, Beşikdüzü'nden Of'a daha hızlı, doğrudan ve az duraklı bir ulaşım sağlamak olduğunu belirten Başkan Genç, çevre dostu ulaşım modellerini şehre kazandırmanın önemine değindi. Başkan Genç, "Amacımız, Trabzon'da yaşayan hemşehrilerimizin ve şehri ziyaret eden vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşıma kavuşmasını sağlamak. Trafik, bireysel yaşamda en büyük stres kaynaklarından biri. Biz de bunu en aza indirebilmek adına, daha kaliteli bir ulaşım modeli oluşturmak istedik ve şimdi bu projeyi hayata geçiriyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Genç, projede emeği geçen TULAŞ Genel Müdürü Hakan Öztel ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - TRABZON