Trabzon'da 31 Elektrikli Otobüs Hizmete Girecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon'da 31 Elektrikli Otobüs Hizmete Girecek

Trabzon\'da 31 Elektrikli Otobüs Hizmete Girecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da toplu taşıma hizmetlerini modernize etmek amacıyla iki paket halinde toplam 31 elektrikli otobüsün şehir ulaşımına kazandırılacağını söyledi.

29.06.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da toplu taşıma hizmetlerini modernize etmek amacıyla iki paket halinde toplam 31 elektrikli otobüsün şehir ulaşımına kazandırılacağını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik adım attı. Trabzon'da toplu taşıma hizmetlerini modernize etmek amacıyla iki paket halinde toplam 31 elektrikli otobüsün şehir ulaşımına kazandırılacağını açıklayan Başkan Genç, TULAŞ Genel Müdürlüğü'nün önünde yapılan araç tanıtımında TULAŞ Genel Müdürü Hakan Öztel'den otobüsün teknik durumu ile ilgili bilgi aldı. Trabzon halkına daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak istediklerini belirten Başkan Genç, elektrikli otobüslerin şehrin ulaşım altyapısına eklenmesiyle hem enerji tasarrufu sağlanacağını hem de çevresel etkilerin azaltılacağını vurguladı.

Seçim döneminde vatandaşlara verdikleri sözleri tutma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Genç, "Elektrikli otobüslerin şehrimize kazandırılması noktasında harekete geçtik. Beşikdüzü ilçemizden Of ilçemize kadar, yani iki sınır ilçemiz arasında, 16 artı 15 tane elektrikli otobüs olmak üzere iki paket halinde toplamda 31 otobüsü ulaşım merkezimize kazandıracağımızı söylemiştik. Bugün bunun ilk adımını atıyoruz. Kısa bir süre sonra ilk paket olan 16 otobüsümüzü alacağız ve startı vermiş olacağız. Akabinde 15 otobüsümüzü daha ulaşımımıza ekleyerek gücümüzü artıracağız" dedi.

Projenin amacının, Beşikdüzü'nden Of'a daha hızlı, doğrudan ve az duraklı bir ulaşım sağlamak olduğunu belirten Başkan Genç, çevre dostu ulaşım modellerini şehre kazandırmanın önemine değindi. Başkan Genç, "Amacımız, Trabzon'da yaşayan hemşehrilerimizin ve şehri ziyaret eden vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşıma kavuşmasını sağlamak. Trafik, bireysel yaşamda en büyük stres kaynaklarından biri. Biz de bunu en aza indirebilmek adına, daha kaliteli bir ulaşım modeli oluşturmak istedik ve şimdi bu projeyi hayata geçiriyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Genç, projede emeği geçen TULAŞ Genel Müdürü Hakan Öztel ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Trabzon, Ulaşım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da 31 Elektrikli Otobüs Hizmete Girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:16:27. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 31 Elektrikli Otobüs Hizmete Girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement