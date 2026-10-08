Trabzon\'da 8 kömür tesisinin faaliyeti çevre ve insan sağlığı gerekçesiyle durduruldu

Yurtdışından gemilerle Trabzon'a getirilen kömürlerin eleme, paketleme ve depolama işlemlerini yapan 7'si Değirmendere Vadisi'nde 1'i de Yomra ilçesinde bulunan toplam 8 tesisin faaliyetleri, olumsuz çevresel etkiler ve insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından durduruldu.

"Kömür tesisleri hakkında yıllardır şikayet vardı"

Bahse konu kömür depoları ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2000-2013 yılları arasında belde belediyelerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan tesislerin faaliyete başladıkları günden beri çevresel etkileri nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların sürekli şikayetlerine konu oldukları hatırlatıldı.

"Kömür tesisleri şehrimizin öne çıkan turizm destinasyonlarının güzergahında yer almaktadır"

Kömür depolarının kapatılması için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Trabzon Valiliği'ne çok sayıda başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada "Bu şikayetler neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başlattığı süreç ve Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ortaya koyduğu irade ile kömür tesislerinin faaliyetlerine son verilmiştir. Özellikle vurgulamak isteriz ki; Trabzon ekonomisinin son yıllardaki açık ara lokomotif sektörü turizmdir. Değirmendere Vadisi de dünyaca ünlü Sümela, Kuştul ve Vazelon manastırları ile Hamsiköy gibi şehrimizin öne çıkan turizm destinasyonlarının güzergahında yer almaktadır. İnsan ve çevre sağlığı gibi elzem faktörlerin yanında, böylesine önemli bir turizm güzergahında kömür tesisi olmaması da isabetli ve takdir edilecek bir karardır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak turizmin şehrimizde daha da gelişmesi, çeşitlenmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla yurt dışı tanıtım faaliyetleri, turizm destinasyonlarında etkinlikler ve şehrimizin turizm altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar gibi çok sayıda çalışma yürütmekteyiz. Yine son dönemde çevrenin korunması, yeşil alanların artırılması, kıyıların ve su kaynaklarının daha etkin kullanılması ve şehrimizin sürdürülebilir bir turizm destinasyonu haline gelmesi konusunda önemli adımlar atıyoruz. İklim değişikliğine uyumun ve çevrenin korunmasının dünya gündeminin en önemli başlıklarından biri olduğu günümüzde; derelerimizi, denizimizi, havamızı ve yeşil alanlarımızı koruyarak sürdürülebilir bir şehir ekonomisi oluşturmak zorundayız. Böyle bir dönemde, yaklaşık 25 yıldır gündemde olan ve çevresel etkileri nedeniyle kamuoyunda rahatsızlık oluşturan kömür depolarına ilişkin alınan kararın; Trabzon'un turizm vizyonu, çevre hassasiyetleri ve uzun vadeli şehircilik hedefleri açısından da değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.

"Şehrin ekonomik geleceğine 'darbe' şeklinde yorumlanması doğru değildir"

Kömür kullanımının şehir ekonomisi açısından belirleyici bir unsur olmadığı vurgulanan açıklamada "Konutlarımızın büyük bölümü doğalgaz kullanmaktadır, kırsal kesimde ise kömür kullanımı yok denecek kadar azdır. Sanayi sektörümüzde de kömür enerjisi kullanan işletmelerin oranı oldukça sınırlı olup doğalgaz ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelim bulunmaktadır. Netice olarak, kömür tesislerinin faaliyetlerine son verilmesinin şehrin ekonomik geleceğine 'darbe' şeklinde yorumlanması doğru değildir. Trabzon Limanı'nın ve şehrimizin ticaret potansiyelinin artırılması için Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili kurumlarımızla birlikte başta İran olmak üzere pek çok ülke ile kapsamlı görüşmeler yapıyoruz. Dolayısıyla kömür faaliyetlerinin Trabzon Limanı'nın gündeminden çıkmasıyla birlikte limanın işlem hacminin azalacağı yönündeki değerlendirmeleri doğru bulmuyoruz. Trabzon'un ekonomik geleceği; yalnızca belirli bir faaliyete dayalı değil, turizmden ticarete, lojistikten sanayiye, tarımdan hizmet sektörüne kadar bütün alanların birlikte geliştirilmesiyle şekillenecektir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz; çevresiyle, turizmiyle, ticaretiyle, limanıyla, sanayisiyle ve yaşam kalitesiyle daha güçlü bir şehir oluşturmaktır" ifadelerine yer verildi.