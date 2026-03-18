Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Bayram Öncesi Fiyat Denetimleri

18.03.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler sıklaştırıldı.

Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Ticaret İl Müdürü Hakan Bayrak ve beraberindeki ekip, Ortahisar ilçesinde kafe, restoran ve marketlerdeki ürünlerin raf, menü ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Bayrak; menü, raf ve kasa fiyatlarında uyuşmazlık görülmesi halinde ürün başı 3 bin 973 lira ceza uygulandığını ifade etti.

Fırınlarda gramaj kontrolü, marketlerde ise haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını dile getiren Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 yılı boyunca 630 firma denetlendi. 45 firmaya toplamda 294 bin lira idari para cezası yazıldı. Haksız fiyatla mücadele kapsamında ise 28 firmada 71 ürün denetlendi, 2 firma haksız fiyat uygulanması iddiasıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi. Ramazan Bayramı'nın da gelmesiyle beraber denetimlerimizi hassasiyetle ve titizlikle yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Trabzon, Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 14:58:14. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.