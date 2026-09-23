Trabzon'da Güney Çevre Yolu'nun Akçaabat geçişinde 7 tünelin 4'ünde kazı sürüyor - Son Dakika
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Trabzon'da Güney Çevre Yolu'nun Akçaabat geçişinde 7 tünelin 4'ünde kazı sürüyor

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Trabzon\'da Güney Çevre Yolu\'nun Akçaabat geçişinde 7 tünelin 4\'ünde kazı sürüyor
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Trabzon'un Güney Çevre Yolu Projesi'nin Akçaabat geçişinde tünel, viyadük ve bağlantı yollarında çalışmalar sürüyor. 7 tünelin 4'ünde kazı, 7 viyadükten 6'sında çalışma devam ederken projenin Akçaabat trafiğini rahatlatması bekleniyor.

Trabzon'un önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Güney Çevre Yolu Projesi'nin Akçaabat geçişinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Trabzon'un ulaşımında önemli bir yere sahip olacak projede tünel, viyadük, kavşak ve bağlantı yollarındaki çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Sahadaki imalatlarla birlikte proje her geçen gün biraz daha ilerliyor.

Güney Çevre Yolu'nun Akçaabat geçişinde 7 tünel bulunuyor. Bu tünellere ait 14 portalın 10'unda imalatlar tamamlanırken, 2 portalda çalışmalar sürüyor. Kalan 2 portalda ise kamulaştırma süreci devam ediyor.

Ayrıca 7 tünelin 4'ünde kazı ve destekleme çalışmaları aktif şekilde yürütülüyor.

Proje güzergahında bulunan 7 viyadükten biri tamamlanırken, diğer 6 viyadükte ise çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında proje kapsamında yer alan 3 kavşak bölgesinde de ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Akçaabat'ın batısındaki Mersin Mahallesi'nden başlayan güzergah; Akçakale, Darıca, Kavaklı, Dürbınar, Düzköy Vadisi ve Sera Vadisi üzerinden ilerliyor. Tüneller, viyadükler ve bağlantı yollarıyla devam eden çalışmalar tamamlandığında Akçaabat şehir geçişindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalması ve şehir merkezindeki ulaşımın daha rahat hale gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Güney Çevre Yolu'nun Akçaabat için önemli bir ulaşım yatırımı olduğunu hatırlattı. Ekim "Güney Çevre Yolu ilçemiz için büyük önem taşıyor.

Mersin'den başlayarak Akçaabat'ın güneyinden ilerleyen güzergahta tünellerde, viyadüklerde, kavşaklarda ve bağlantı yollarında çalışmalar sürüyor. Bizler de yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Proje tamamlandığında şehir merkezimizdeki trafik yükünde ciddi bir rahatlama olacak. Özellikle transit trafiğin şehir merkezinin dışına alınmasıyla birlikte ulaşım daha rahat ve daha düzenli hale gelecek. Bu proje sadece ulaşımı değil; Akçaabat'ın gelişimini, ticaretini ve şehirleşmesini de doğrudan etkileyecek önemli bir yatırım" dedi.

Kaynak: İHA
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