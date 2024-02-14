Trabzon'da Kadınlar Hali Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Kadınlar Hali Yeniden Açıldı

Trabzon\'da Kadınlar Hali Yeniden Açıldı

Trabzon'da yaklaşık yarım asırdan fazla hizmet veren Kadınlar Hali, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak yeniden inşa edildi. Yenilenen yüzüyle Kadınlar Hali hizmet vermeye başladı. Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan ve Trabzon için önemli bir değere sahip olan Kadınlar Hali, Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışma sonrası yeni bir görünüm kazandı. Kadınlar Hali'nde tamamlanan iş yerlerine yavaş yavaş taşınma işlemleri başladı.

14.02.2024 13:00  Güncelleme: 13:01
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Trabzon'da yaklaşık yarım asırdan fazla hizmet veren Kadınlar Hali, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2019 yılının sonlarına doğru yıkımı başlanarak yeniden inşa edildi. Yenilenen yüzüyle Kadınlar Hali hizmet vermeye başladı.

Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan ve Trabzon için çok önemli bir değere sahip olan Kadınlar Hali, yenilenen proje kapsamında inşaatı tamamlanarak yine aynı yerinde hizmete girdi. Trabzon ile özdeşleşen, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de hafızasına kazınan Kadınlar Hali, Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışma sonrası yeni bir görünümüne kavuştu.

Yaklaşık 65 yıldır kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları Kadınlar Hali'nde tamamlanan iş yerlerine yavaş yavaş taşınma işlemleri başladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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