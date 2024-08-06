Trabzon'da Ruhsatsız Konaklama Tesisleri Mühürlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Ruhsatsız Konaklama Tesisleri Mühürlendi

Trabzon\'da Ruhsatsız Konaklama Tesisleri Mühürlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ruhsatsız olarak hizmet veren konaklama tesisleri mühürlenmeye başladı. Ortahisar Belediyesi, turizme zarar veren ve haksız rekabete yol açan bu tür uygulamalara müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

06.08.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ruhsatsız olarak hizmet veren konaklama tesisleri mühürlenmeye başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ruhsatsız bir şekilde faaliyette bulunan konaklama tesislerinin mühürlendiğini belirterek hem haksız rekabete yol açan hem de turizme zarar veren bu tür uygulamalara müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

Ortahisar Belediyesi ruhsatsız bir şekilde faaliyette olan otel, apart otel, pansiyon vb. konaklama tesislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Turizm canlılığının zirveye ulaştığı bu dönemde Trabzon'da son yıllarda en büyük şikayet konularının başında gelen ruhsatsız konaklama tesisleriyle ilgili harekete geçen Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde işletme ruhsatı bulunmayan işyerlerini mühürledi.

Faaliyetlerini ruhsatsız bir şekilde yürüten konaklama tesisleriyle ilgili asla taviz vermeyeceklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Turizmin ivme kazandığı şehrimizde en büyük şikayet konularının başında ruhsatsız işletmeler geliyordu. Maalesef bugüne kadar gerekli işlemler yapılmadığı ve gerekli müeyyideler uygulanmadığı için birçok işletme kayıt dışı ve ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyordu. Bir konaklama tesisinde bulunması gereken şartları taşımadığı için hem müşterilerinin can güvenliğini tehlikeye atıyorlar hem de verdikleri hizmetlerle ilgili birçok şikayet söz konusu oluyordu. Fahiş fiyat uygulamalarından tutun da yeme ve içmeyle ilgili belli standartlara uymadıkları için müşteriler mağdur oluyordu. Diğer yandan ruhsatlı bir şekilde faaliyetini yürüten, yasal yükümlülüklerini yerine getiren, vergisini veren işletmelerimizle aralarında haksız rekabet ortamı oluşuyor, bu da legal yollarla faaliyetlerini yürüten işletmelerimiz için dezavantaj oluşturuyordu" diye konuştu.

Ruhsatsız, kayıt dışı faaliyet yürüten işletmelere müsamaha göstermeyeceklerinin ve mevzuatı harfiyen uygulayacaklarının altını çizen Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz işletme ruhsatı bulunmayan konaklama tesisleriyle ilgili herhangi bir suiistimale asla göz yummayacak. Trabzon turizminin geleceği için bunu önemsiyoruz. Şehrimizin her tarafında sayıları giderek artan bu tür işletmelerin turizm algısına zarar vermesine müsamaha göstermeyeceğiz. Yüzlerce esnafımızın, tesisimizin ve bu sektörlerde istihdam edilen çalışanların geçim kaynağı olan turizm sektörüyle ilgili denetimlerimiz aralıksız devam edecek. İşini kanunlara uygun bir şekilde yürüten, bu şehir için katma değer oluşturan, vergisini veren işyerlerimizle; ruhsatsız bir şekilde faaliyet sürdüren, vergisini vermeyen, şehrimizin turizm algısına zarar veren, müşterilerin şikayetine konu olan işletmelerimizi birbirinden ayıracağız ve bu tür işletmelere hak ettikleri müeyyideleri uygulayacağız. Olası kaza ve yangınlarda bu tür işletmelerde meydana gelebilecek can kaybının hesabını hiç kimse veremez. Şehrimizle ilgili bütün turizm algıları olumsuz etkilenir. Sorumluluk ve yetki sahibi yerel yöneticiler olarak şehrimiz için bacasız sanayi konumundaki turizme zarar verecek hiçbir uygulamaya tolerans göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bu tür işletme sahiplerini de ruhsat almaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri hususunda bir kez daha uyarıyorum."

Ortahisar'da bugüne kadar yapılan denetimlerde 23 adet ruhsatsız konaklama tesisinin mühürleyerek faaliyetten men edildiği bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Ruhsatsız Konaklama Tesisleri Mühürlendi - Son Dakika

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