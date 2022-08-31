Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı - Son Dakika
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Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı

31.08.2022 16:58
Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı

Trabzon'da üreticilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla 33 dönüm araziye deneme amacıyla dikilen aronyada hasat dönemi başladı.

Trabzon'da üreticilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla 33 dönüm araziye deneme amacıyla dikilen aronyada hasat dönemi başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akçaabat ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirerek özellikle fındık ve mısır üreticilerine alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla 1'er dönümlük 33 farklı arazide deneme amacıyla dikilen aronya meyvesinin hasadına başlandı.

Mersin Mahallesi'nde üretici Murat Civelek'e ait tarlada düzenlenen hasat törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da katıldı.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un tarım için kıt kaynağa ve kıt arazilere sahip olduğunu, kentin arazi varlığının yüzde 22-24'ünün tarımsal üretime müsait olduğunu söyledi.

Aronyanın, alternatif tarım anlamda iyi bir ürün olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizin farklı yerlerinde farklı meyve, sebze anlamında üretim yapılıyor. Bunların en önemlisi Akçaabat ilçemizdir. Akçaabat adeta bölgemizin meyve ve sebze bahçesi konumunda. Geriye dönük olarak baktığımızda alternatif tarım adına çok önemli bir meyvenin her geçen gün üretimi artan, dikim sahası ile daha fazlasını üretildiği bir yerdeyiz. Yaklaşık 15-20 yıl önce tanıştığımız bu meyvenin ilimize katma değer adına katkısının olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ederim."

Zorluoğlu da aronya meyvesi üretiminin önemli bir girişim olduğunu, örnek olması ve yaygınlaştırılmasıyla birlikte Trabzon adına çok iyi sonuçlar alınacağına inandığını ifade etti.

Ekim ise ilçe genelinde şu anda 33 dönüm arazide aronya meyvesi üretildiğini, hedeflerinin bu rakamı 400 dönüme çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Bu ürünle beraber şehrimizde iki tane de sera kurduk. AkçaHasat markamızı oluşturduk. Burada üretilen ürünleri ve bölgemizde üretilen ürünleri işleyebileceğimiz bir tesisimiz olacak. Buradan beraber online ve normal marketlerden bu ürünleri değerlendirebileceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu ve beraberindekiler bahçede aronya topladı.

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Kaynak: AA

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı - Son Dakika

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