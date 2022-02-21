Trabzon'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ihracat yüzde 38 arttı

Trabzon'dan ABD'ye 2021'de yapılan ihracat önceki yıla oranla yüzde 38 artarak 36 milyon 624 bin 635 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, kentten önceki yıl ABD'ye, 26 milyon 556 bin 437 dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Söz konu su ihracatın geçen yıl 36 milyon 624 bin 635 dolara ulaştığını belirten Kalyoncu, böylece Trabzon'dan ABD'ye 2021'de yapılan ihracatın önceki yıla oranla yüzde 38 arttığını vurguladı.

Kalyoncu, kentten ABD'ye yapılan ihracatta sektör olarak fındık ve mamullerinin başı çektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlimizden ABD'ye geçen yıl 18 milyon 467 bin 472 dolarlık fındık ve mamulleri, 17 milyon 592 bin 521 dolarlık savunma sanayisi, 242 bin 840 dolarlık cam seramik ürünleri, 161 bin 448 dolarlık tütün, 82 bin 183 kimyevi maddeler ve mamulleri, 48 bin 515 dolarlık ağaç mamulleri ve orman ürünleri, 9 bin 776 dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 9 bin 290 dolarlık su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 8 bin 40 dolarlık demir ve demir dışı metaller ile 2 bin 550 dolarlık elektrik elektronik ürünleri ihracatı yapıldı. Söz konusu dönemdeki ihracatta önceki yıla oranla değerde yüzde 52'lik artışla savunma sanayisi sektörü en fazla ihracat potansiyelini artıran sektör oldu."

ABD'ye ihracatın artış trendini sürdürdüğüne dikkati çeken Kalyoncu, "ABD'ye ihraç edilen ürünlerin tamamına yakınının ilimizde imalatı gerçekleştirilen ürünler olması ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu kapsamda da bu yıl ihracattan beklentimiz yüksek. Trabzon'dan ABD'ye 2022 yılında yapılacak ihracatın daha üst rakamlarda gerçekleşeceğinden ümitliyiz." dedi.