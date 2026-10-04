Trabzon Şalpazarı'nda Musa Akkaya ceviz üretiminde 1,5 tonun üzerinde verim bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Şalpazarı'nda Musa Akkaya ceviz üretiminde 1,5 tonun üzerinde verim bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Şalpazarı\'nda Musa Akkaya ceviz üretiminde 1,5 tonun üzerinde verim bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Ağasar yöresinde emekli orman mühendisi Musa Akkaya, fındık yerine ceviz üretimi yapıyor. Geyikli Mahallesi'ndeki arazisine 8-10 yıl önce üç çeşitten 140 ceviz fidanı diken 67 yaşındaki Akkaya, bu sezon 1,5 tonun üzerinde ürün bekliyor.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Ağasar yöresinde emekli bir orman mühendisi olan Musa Akkaya kendisine ait arazide fındığa alternatif olarak ceviz üretimi yapıyor.

67 yaşındaki Musa Akkaya, çevresindeki komşuları arazilerinde fındık yetiştirirken kendisi farklı bir tarımsal üretim yolunu tercih ederek arazisine diktiği ceviz ağaçlarından önemli miktarda verim elde ediyor.

Musa Akkaya, yaklaşık 8-10 yıl önce yüksek rakımlı bölgelerde yetişebileceğini düşündüğü üç farklı ceviz çeşidinden 140 fidanı Geyikli mahallesinde toprakla buluşturdu.

Yıllar içerisinde büyüyerek ürün vermeye başlayan ceviz ağaçları, her sonbaharda Akkaya'nın yüzünü güldürüyor. Olgunlaşan cevizleri toplamaya başlayan Akkaya, bu sezon sonunda 1,5 tonun üzerinde ürün elde etmeyi bekliyor.

Akkaya, "Köyümüzde ve çevremizde komşularımız daha çok arazilerine fındık dikerken ben farklı bir ürün yetiştirmeyi tercih edip arazime ceviz fidanları diktim. Fidanları dikeli 8-10 yıl oldu. Her geçen yıl daha fazla ürün almaya başladım. Bu yıl beklentim 1,5 tonun üzerinde" diye konuştu.

Besin değeri açısından zengin olan ceviz, omega-3 yağ asitleri, protein, lif, vitamin ve mineraller bakımından önemli bir kuruyemiş olarak biliniyor. Yörede ise hem doğrudan tüketiliyor hem de çeşitli yöresel yemek ve tatlıların hazırlanmasında kullanılıyor.

Ağasar'ın bereketli topraklarında farklı tarımsal ürünlerin de yetiştirilebileceğini gösteren Musa Akkaya'nın ceviz bahçesi, emeğin, sabrın ve toprağa duyulan sevginin güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
ŞalpazarıGeyikliEkonomiTrabzonYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:10
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 10:58:01. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon Şalpazarı'nda Musa Akkaya ceviz üretiminde 1,5 tonun üzerinde verim bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei