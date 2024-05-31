Trabzon Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantılarını tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantılarını tamamladı

Trabzon Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantılarını tamamladı

Trabzon Ticaret Borsası'nın düzenlediği İMECE-2024 toplantıları, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele etmek amacıyla sona erdi. Toplantılar, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında ziraat odalarıyla birlikte kırsal kesimdeki üreticilere yönelik gerçekleştirildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin destekleriyle düzenlenen toplantılarda, üreticilere kahverengi kokarca ile ilaçlı mücadele yöntemleri anlatıldı. TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, kahverengi kokarcanın fındık üretiminde %20'lik hasara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, zararlıyla mücadelede kullanılmak üzere temin edilen zirai ilaçlar ve ekipmanlar ücretsiz olarak ziraat odalarına verilerek üreticilere dağıtıldı.

31.05.2024 15:17
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Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele etmek düzenlediği İMECE-2024 toplantıları sona erdi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında ziraat odaları ile birlikle düzenlenen toplantıların kırsal kesimde üreticilerle yapıldığı belirtildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin destekleriyle gerçekleştirilen toplantılarda üreticilere, kahverengi kokarca ile ilaçlı mücadelenin nasıl ve ne şekilde yapılacağının anlatıldığı ifade edildi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, kahverengi kokarca zararlısının fındıkta yüzde 20'lik hasarla rekoltede 150 bin tonluk azalmaya sebep olabileceğini vurguladı.

Ergan, toplantılarla mücadelenin topyekün olarak yapılmasını sağlamak için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktardı.

Öte yandan zararlı ile mücadelede kullanılmak üzere temin edilen zirai ilaçlar ve ekipmanların ziraat odalarına ücretsiz verilerek üreticilere dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantılarını tamamladı - Son Dakika

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