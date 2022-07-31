Trabzon Ticaret Borsası fındık alım fiyatını değerlendirdi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), TMO tarafından ortalama 54 lira olarak belirlenen fındık alım fiyatını değerlendirdi.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ordu'da, toplamda 54 lira olarak açıklanan 2022 ürünü fındık fiyatının piyasa aktörleri tarafından genellikle olumlu bulunduğu belirtildi.

Türkiye fındık ihracatının yüzde 40'a yakınını yapan firmaların üye olduğu TTB yöneticilerinin de fiyatı olumlu bulduğu aktarılan açıklamada, TMO'nun detaylarını hemen açıklaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk'ün şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmasında belirttiği gibi 54 liralık fiyat alan bazlı destekleme ve akaryakıt yardımını da kapsamaktadır. Tahmin ettiğimiz kadarı ile TMO 50 randıman üzerinden levant kalite fındığı 51, Giresun kaliteyi ise 52 liradan alacaktır. Alan bazlı destekleme ve akaryakıt yardımı aynı kalmış gibi gözüküyor. Bazı kesim ve kişiler 54 liralık fiyatı yanlış değerlendirebilir. Üreticinin de kafası karışır. Onun için TMO'nun detayları ile alımlara başlama tarihini hemen açıklaması yararlı olacaktır."

Açıklanan fiyatın öngörüleri içinde olduğunu ifade eden Arslantürk, serbest piyasanın başlangıçta açıklanan fiyattan biraz düşük olabileceğini ancak zaman içinde üreticinin de gerekenleri yapmasıyla istikrarlı bir zemine oturabileceğini belirtti.

Arslantürk, bunun için özellikle üreticinin 3 uygulamayı bilinçli şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Birincisi fındığı erken toplamayacak. İkincisi piyasaya ihtiyacı kadar fındığı indirecek. Üçüncüsü ise emanete kesinlikle fındık bırakmayacak." ifadesini kullandı.

"Üreticilerimiz kalite kaybına neden olan erken toplamaya asla yönelmesinler"

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da fiyatın üretimden tüketime kadar olumlu etki yapacağını belirtti.

Sektörde her kesimin üzerine düşeni yerine getirmesiyle sağlıklı ve istikrarlı bir 2022 fındık piyasası yaşanabileceğini aktaran Ergan, şunları kaydetti:

"Her randımanın değeri yaklaşık 1 lira demektir. Bu da 53-54 randımanlı fındık fiyatlarının çok daha yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Onun için üreticilerimiz kalite kaybına neden olan erken toplamaya asla yönelmesinler. Bundan sonrası için de bahçelerine daha çok zaman ayırsınlar, daha çok ve kaliteli fındık üretsinler."