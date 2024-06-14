Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Tiflis-Trabzon arasında direkt uçak seferi düzenlemek için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Tiflis-Trabzon arasında direkt uçak seferi düzenlemek için çalışıyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Tiflis-Trabzon arasında direkt uçak seferi düzenlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ve diğer heyet üyeleri, Tiflis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek uçuşlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Amaç, uçuşların sürdürülebilir olması için şehrin birlikte hareket etmesini sağlamaktır.

14.06.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Tiflis-Trabzon arasında diretk uçak seferi düzenlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu ile Proje Uzmanı Mümin Gençoğlu, Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna ve Trabzon Forum AVM Genel Müdürü Barış Şakar'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Trabzon-Tiflis direkt uçak seferleri hakkındaki çalışmalar istişare edildi.

Çelebi, "Amacımız uçuşların sürdürülebilir olması açısından şehrin birlikte hareket etmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Mümin Gençoğlu, Mehmet Çelebi, Trabzon, Çelebi, Ulaşım, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Tiflis-Trabzon arasında direkt uçak seferi düzenlemek için çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Tiflis-Trabzon arasında direkt uçak seferi düzenlemek için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement