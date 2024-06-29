Trabzonlu Kuyumcular, Gurbetçilerin Sektöre Canlılık Getireceğini Düşünüyor

Ekonomi

Trabzonlu kuyumcular, Temmuz ayının gelişi ile birlikte özellikle yurt dışından gelmesi beklenen gurbetçilerin sektöre canlılık kazandıracağına inanıyor.

Özellikle gurbetçilerin gelmesiyle birlikte işlerinin daha yoğun geçeceğini belirten kuyumcular, düğün sezonunun başlaması ile işlerinin açılacağını düşünüyor.

Trabzon'daki kuyumculardan Levent Çelikoğlu, Temmuz ayında gurbetçilerin gelmesiyle birlikte piyasada hareketlilik olacağını tahmin ettiklerini belirterek "Bizim sektörde yazları genelde hareketli geçer. Çünkü düğün mevsimi başlar ve yurt dışından gurbetçi akını olur. Kurban Bayramı sonrası biraz bir durgunluk var. Bu durgunluğun da Temmuz ayının başlaması ile birlikte sona ereceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da dünyadaki ekonomik dengelerden dolayı bu sene çok farklı bir şey beklemediklerini belirterek işlerdeki hareketlenmenin 15 Temmuz sonrası başlayacağını söyledi.

Dünyada gelişen olaylardan dolayı altının etkilendiğini kaydeden Tonyalı, "Beklentimiz yüksek ama dünyadaki ekonomik dengelere bakılırsa bu sene çok farklı çok özel bir şey beklemiyoruz. Yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımız düğünlerde takı takmak için ellerinden geleni yapacaklar ama tam anlamıyla henüz tatil başlamadı. Temmuzun 15'inden sonra bir şeyler olmasını bekliyoruz. Genelde Trabzon hasır bileziği, Trabzon burması bunların yanı sıra Reşat beşliği daha çok tercih ediliyor yöre insanımızın en çok sevdiği takılar bunlar. Dünyada olan olaylardan dolayı altın çok etkileniyor. Doların yükselmesi ONS'un düşmesini tetikliyor şu anda bir ay öncesine bakılırsa altında 200-250 TL'lik düşüş var. Bu demek değil ki? Bu hep böyle gidecek. Tahminimiz yılsonu ya da daha erken 3 bin TL ve üzerinde olabilir. Yatırım yapanlara 24 gram altını tavsiye ediyoruz çünkü alışla satış arasındaki fark az" diye konuştu. - TRABZON