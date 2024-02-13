Trabzonlu kuyumcular sevgilisine 14 Şubat'ta takı alacak babayiğitleri bekliyor
Kuyumcuların '14 Şubat Sevgililer Günü'nden beklentisi yok
TRABZON - Trabzon'da kuyumcular 14 Şubat Sevgililer Günü için sevgilisine takı alacak babayiğitleri bekliyor. Kuyumcular 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi işlerinin daha hareketli geçtiğini ancak günümüzde ise artık sevgilisine takı takanların sayısında gerileme yaşandığını söyledi.
Trabzon'da Kuyumcular Caddesi'nde hizmet veren kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, "Bugünkü ekonomik şartlarda, 14 Şubat Sevgililer Günü eskiye oranla çok çok düştü. Vatandaş daha çok yatırım peşinde, farklı alanlara yöneldikleri için kuyumcu olarak açıkçası 14 Şubat'tan fazla bir beklentim yok. Eskiden '14 Şubat Sevgililer Günü'ne daha çok itibar edilirdi ama şu andaki durum pek de öyle değil. Altın fiyatının yükselmesi, işçiliğin pahalı olması her şeyi olumsuz etkiledi. Şimdiki işlerimiz, eskiye oranla yüzde 70 oranında azaldı. Vatandaş altını daha çok yatırım için alıyor ve işçilikli olan altını pek tercih etmiyor. Sevgiler Gününde ekonomik olarak genelde ince yüzükler, kolyeler, bileklikler daha çok tercih ediliyor çünkü fiyat olarak daha ekonomik. Fiyatlar 3 bin TL'den başlayıp 7-8 bin TL arasında değişiyor" dedi.
Kuyumculardan Levent Çelikoğlu ise bu sıralar piyasaların sakin olduğunu kaydederek "Bu sıralar piyasalar sakin diyebiliriz. Geçen seneye nazaran işlerimiz biraz azaldı büyük bir hareket görmedik. Daha çok yatırım amaçlı ürünlere oluyor. Genelde bilezikler, gram altınlara yatırım yapılıyor. Bütçeye göre ufak hediyeler de tercih ediliyor. Her bütçeye uygun takı var ama vatandaş daha çok yatırıma yöneliyor. Pırlantaların fiyatı 15-20 bin TL arasında değişiyor. 14 Şubat Sevgililer Gününde ince bir kolye 2 bin 3 TL. Çok da gösterişli olmayan bir ürün" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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