Trafik Çalışmalarında Dikkat!

15.02.2026 08:29
Karayollarında bakım ve onarım işleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, kontrollü geçiş sürüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometreleri Denizli istikametinde şev destekleme çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

İstanbul-Kırklareli yolunun 35-37. kilometrelerinde üstyapı bozulmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erzincan-Tanyeri yolunun 57-58. kilometrelerinde Karasu Köprüsü'nün Erzincan istikametinde sağ şeritteki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sol şeritten devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 0-1. kilometrelerinde Pamukçu Kavşağı'ndaki menfez çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

