Trafik İkazı: Çalışmalar Nedeniyle Ulaşım Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik İkazı: Çalışmalar Nedeniyle Ulaşım Kontrol Altında

15.05.2026 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarında bakım ve onarımlar nedeniyle sürücüler yavaş gitmeli ve işaretlere uymalıdır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Avrupa Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir çevre yolunun Gaziemir-Balçova kavşak kollarındaki yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-15.00 saatlerinde orta ve sol şeritler kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin-Adana istikametinde Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarındaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde bant aktarımı yapılarak trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak il sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 30. kilometresinde şev düzenlemesi ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ile Çayırbağı arasındaki kesimde hızlı tren üstyapı çalışmaları sebebiyle Eskişehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometreleri ile İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bozüyük-İnegöl devlet yolunun Bozüyük-İnegöl istikametinde Mezit Tüneli'nin sağ ve sol şeritlerindeki bakım ve onarım işleri dolayısıyla trafik akışı, tek yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik İkazı: Çalışmalar Nedeniyle Ulaşım Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:12:14. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik İkazı: Çalışmalar Nedeniyle Ulaşım Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.