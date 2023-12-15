Trafik Sigortası Prim Artışı Yüzde 10\'a Çıkarıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasına yapılacak zam oranıyla ilgili yeni bir karar aldı. SEDDK, yetkisini kullanarak, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlediği trafik sigortasındaki yüzde 5'lik prim artışını ocak ayı için yüzde 10'a çıkardı.

Söz konusu karara ilişkin genelge kurumun resmi internet sitesinden duyuruldu. Karar, 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesi uyarınca alındı.

DÜN YÜZDE 5'E YÜKSETİLMİŞTİ

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Zorunlu trafik sigortasında azami prim artırım tutarı Mayıs ayında yüzde 2 olarak belirlenmişti.